Для реализации пилотного проекта создания единого билета в Рижском регионе необходимо 647 тысяч евро. Об этом говорится в отчете Министерства сообщения, представленном на утверждение на Портале правовых актов, сообщает агентство LETA.

В рамках пилотного проекта будет создан новый продукт "Единый билет", который обеспечит единую комбинацию билета на поезд и на рижский общественный транспорт. Пассажир сможет приобрести одноразовый билет на поездку по региональным железнодорожным маршрутам зоны А (Рига) и маршрутам (автобус, троллейбус, трамвай), обслуживаемым SIA Rīgas satiksme.

Планируется, что единая цена билета составит 2 евро, которая будет состоять из стоимости билета от Rīgas satiksme в размере 1,5 евро и стоимости билета от AS Pasažieru vilciens - 0,5 евро.

Продажа билетов будет осуществляться в приложении Pasažieru vilciens, ее может проводить и любой другой торговец, например, SIA "Mobilly", "bezrindas.lv" и т. д.

Пилотный проект "Единый билет" в Рижском регионе может стартовать ориентировочно 1 марта 2025 года.

В Минсообщения ожидают, что введение единого билета увеличит количество пассажиров. В настоящее время услугами обоих перевозчиков одновременно пользуются около 38 тысяч пассажиров в год. Потенциальный рост количества пассажиров, которые будут пользоваться единым билетом, оценивается примерно в 30%.

В Минсообщения утверждают, что цена билета, продаваемого Pasažieru vilciens (PV) на территории Риги (зона А), составит 1,5 евро. Следовательно, компании PV необходимо получить компенсацию в размере одного евро.

В рамках пилотного проекта услуги единого билета получат около 50 тысяч пассажиров в месяц. Таким образом, для компенсации потерянного дохода компании PV необходимо 600 000 евро. Еще 47 тысяч евро необходимы на расходы Pasažieru vilciens, связанные с разработкой и внедрением единого билета.

Как сообщалось, в следующем году в Рижском регионе может быть введен единый билет на общественный транспорт. Об этом договорились на заседании Совета развития Рижского региона планирования. Первоначально "Единый билет" будет реализован в качестве пилотного проекта сроком на год для изучения результатов и заинтересованности пассажиров.

Принцип единого билета позволит пассажирам легко пересаживаться с одного типа транспортного средства на другой в пределах Риги и окрестностях по одному билету.

Предполагается, что у жителей рижского региона будет больше мотивации ехать в Ригу на общественном транспорте, а не на личном автомобиле, тем самым уменьшая транспортный поток. Рижская дума и государство осознают, что такой принцип будет означать большее софинансирование.

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