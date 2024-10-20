Опыт жильцов многоквартирных домов показывает, что сдавать биологические отходы и пользоваться льготной ценой за эту услугу получается далеко не всегда, сообщает rus.LSM.lv. Очень часто в контейнере с пометкой "био" оказывается посторонний мусор, и такое содержимое контейнера уже рассматривается утилизирующей компанией как обычные, несортированные бытовые отходы, так что их вывозят за полную плату. Подробнее — в передаче LSM+ "Новый день".

Вот такое сообщение жильцы ее дома получили на прошлой неделе, рассказала экономический обозреватель Латвийского радио 4 Ольга Князева:

"Уважаемые жильцы, мы не можем квалифицировать ваши биоотходы из коричневого ящика как био, поэтому скидки за тот вид отходов вам не полагается. Смотрите сами, что у вас там в контейнере". И приложено фотоподтверждение.

Я скажу больше. Еще ни разу с того момента, как нам этот контейнер установили, биоотходы были признаны правильными, с положенной скидкой. Все время все что-то не так. Фирма должна эти биоотходы вывозить и по закону применять скидку в размере 60% за их вывоз".

И такая ситуация по всей Латвии, пояснила Князева. Между тем, сейчас Латвия подписывает новую европейскую директиву, которая обязывает жителей Латвииснизить количество биоотходов в общем бытовом мусоре до 2030 года, то есть за 6 лет — на 30%.

Кроме того, на прошлой неделе Сеймом был принят закон о климате, там цели еще более амбициозные. До 2035 года на полигонах должно быть утилизировано только 10% от всех отходов. Сейчас показатель — чуть больше 50%. Целей выдвинуто много, но такое впечатление, что мало кому понятно, как всего этого достичь.

"Простой пример. Если вы живете в частном доме, и у вас куча листьев и веток, которые вам надо вывезти, вы начинаете искать: куда можно все это подвезти? Но в Риге вы не найдете специальный пункт прием этих самых биоотходов, чтобы вы могли приехать и просто туда их сдать. Их просто нет, ближайший — в Саласпилсе.

В итоге вы можете поехать [на мусорный полигон] в Гетлини, но там никакую скидку в 40% вам не дадут, даже если эти биоотходы будут стопроцентно правильными. Вам посчитают, что это обычные несортированные отходы. Именно поэтому весь мусор в виде листьев и веток просто сваливается в латвийские леса"

Как же тогда эти нормативы выполнять? Первое — рассказывать, просвещать население. Второе — наказывать нарушителей. С 1 сентября уже действует новая плата за вывоз мусора, и со следующего года она повысится еще. Таким образом жителей пытаются финансово вдохновить на сортировку. При этом пункты сбора отходов по Риге, например, в этом году еще вряд ли появятся, но работа в этом направлении идет.

Вообще климатические цели и тот закон о климате, который был принят на прошлой неделе — это не только про отходы, сообщает передача "Новый день". Это подчинено одной большой цели — снизить выбросы углекислого газа. И здесь отходы играют далеко не главную роль. Так, больше трети выбросов приходится на транспорт. Мусор — всего 6,5%. Сельское хозяйство — 26%. И тут ожидаются самые большие изменения.

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