На портале общественных инициатив "Mana balss" начался сбор подписей за установку систем видеонаблюдения в школах и классах.

Автором инициативы указан Анатолий Середицкий. Этой инициативой он хочет повысить безопасность школ за счет установки систем видеонаблюдения, которые, по его мнению, помогут эффективно решать и предотвращать взаимные издевательства среди учеников, конфликты между учениками и учителями, угрозы сексуальных домогательств, и другие проблемы насилия и эмоциональной безопасности.

По мнению заявителя, все чаще можно услышать о насилии в школах, которому не уделяется должного внимания из-за зачастую отсутствия объективных доказательств. Середицкий полагает, что распространенность насилия со стороны сверстников и издевательств в латвийских школах выше, чем в других странах ЕС. Он ссылается на данные ОЭСР, которые показывают, что треть учащихся подвергались насилию в школе как минимум дважды в месяц.

"Видеонаблюдение могло бы существенно улучшить ситуацию, обеспечив справедливое обращение и безопасность для всех вовлеченных сторон, а также предотвратив угрозу терроризма, которая в Латвии невысока, однако, учитывая мировые тенденции, на это тоже следует обратить внимание", - отмечает Середицкий.

Заявитель считает, чтопри установке видеонаблюдения в школах и классах общество получит более безопасную образовательную среду, что снизит потенциальные угрозы безопасности и будет способствовать справедливости при разрешении конфликтных ситуаций между учениками и преподавателями.

По его словам, видеонаблюдение обеспечит также более быструю и эффективную работу полиции при расследовании инцидентов, сохраняя при этом адекватную защиту персональных данных и соблюдение конфиденциальности в соответствии с действующими законами и нормативами.

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