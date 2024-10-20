В то время как в Латвии проходит новая портовая реформа, цель которой – разорвать связь между портами и политикой, Андрис Америкс, который в качестве вице-мэра Риги когда-то почти девять лет руководил советом порта, вернулся в Управление Рижского свободного порта в качестве сотрудника, сообщает в эфире телеканала TV3 передача "Nekā Personīga".

На прошлой неделе в Казахстане прошла ежегодная международная выставка, в которой Управление Рижского свободного порта также приняло участие под единым брендом "VIA LATVIA" вместе с представителями и компаниями транспортно-логистической отрасли. В заявлении для прессы порт написал, что важно сохранить существующий грузопоток с Казахстаном, а также привлечь новых клиентов из Центральной Азии.

Форум в Казахстане собрал большое количество участников. На одной из фотографий в соцсетях передача заметила бывшего политика Андриса Америкса. Информацию об Америксе как сотрудника порта на сайте Управления Свободного порта найти не удалось. Даже высший руководящий орган порта - правление - ничего не знало о работе Америкса с тех пор, как он покинул Европарламент.

Заместитель председателя правления Рижского порта и директор юридического департамента МВД Лиене Приедите-Канцевича заявила, что вопрос о приеме на работу Америкса не стоял в повестке дня заседания правления.

"Прием на работу и увольнение исполнительного аппарата - это вопрос компетенции руководителя, совет таких вопросов не рассматривает", - отметила она.

Член правления Рижского порта и государственный секретарь Минфина Байба Бане сказала, что "Америкс является многолетним председателем правления порта. Конечно, у него есть опыт в портовых делах. Опыт Европарламента тоже надо учитывать. Однако все компетенции надо оценивать вместе".

Хотя исполнительный директор подчиняется совету директоров, глава порта является единственным человеком, за которого совет голосует. И управляющий Рижским свободным портом Ансис Зельтиньш, и его заместитель Мартиньш Зиеманис пришли на свои должности, когда председателем правления Рижского порта был Андрис Америкс.

Зельтиньш же признался, что нанял Америкса. Управляющий портом сообщил, что в его бюро была вакансия и на должность эксперта был принят Америкс. Политик ранее занимал высокий пост в Комитете по транспорту и туризму Европарламента. А знания и контакты Америкса актуальны для порта, отметил Зелтиньш.

Бывший вице-мэр Риги и член Европарламента Америкс приступил к работе в порту 2 сентября этого года. Среднемесячная зарплата специалиста порта составляет более трех тысяч евро.

"Мы уже некоторое время говорим о том, что он будет делать после сложения своих полномочий в Европарламенте. Готов ли он вообще что-то делать", - пояснил Зелтиньш, добавив, что не будет никаких оснований говорить об Америксе как о противоречивой личности.

Андрис Америкс в политике более 30 лет. Его наиболее активное время связано с партией "Честь служить Риге", ядро ​​которой объединило людей, входивших ранее в политическую организацию "Латвийская первая партия / Латвияс цельш" во главе с Айнарсом Шлесерсом, которая впоследствии была ликвидирована. В 2010 году, когда вице-мэр Риги Шлесерс ушел в Сейм, Америкс занял его место (мэром тогда был Нил Ушаков).

В октябре 2010 года Америкс был избран председателем правления Рижского свободного порта. Следователи по так называемому "делу Олигархов" полагали, что голосование в совете порта было организовано заранее. KNAB расследовал версию о том, что Шлесерс предлагал Айвару Лембергсу повлиять на члена правления порта Виестура Силениекса, чтобы тот проголосовал за Америкса в обмен на рекламный контракт порта с важным для Лембергса в то время издательством Mediju nams. Прокуратура закрыла дело против Шлесерса и Лембергса из-за отсутствия доказательств.

Многолетний управляющий портом подал в отставку четыре года спустя, уже после того, как его судили за злоупотребление служебным положением.

Тандем Ушакова и Америкса не проработал все время созыва. Поводом для этого стало возбужденное KNAB уголовное дело в отношении "Rīgas satiksme", раскрывшее впечатляющие коррупционные схемы при закупках нового транспорта для Риги. Среди арестованных был однопартиец и деловой партнер Америкса. Обыски прошли в домах мэра и вице-мэра Риги. Через несколько месяцев Ушаков и Америкс объявили о совместном старте выборов в Европарламент по списку "Согласия", и оба были избраны в ЕП.

Не сумев разгадать сложные схемы по делу "Rīgas satiksme" и получить достаточные доказательства для обращения в суд, KNAB закрыло это год назад. Однако записанные разговоры политиков и бизнесменов в бане Taureņu послужили доказательством нового уголовного дела. Блюстители закона полагают, что высшее руководство Рижской думы требовало взятку за предоставленные думой скидки на маршрутки, бизнесом которых тогда интересовался однопартиец Америкса Александр Брандавс. Фигуранты дела отрицают свою вину.

Ушакова и Америкса ранее защищал от обвинений иммунитет европарламентариев. У Америкса его больше нет, а прокурор Андо Скалбе сообщила агентству LETA, что Америксу скоро будут предъявлены обвинения. В настоящее время этот уголовный процесс приостановлен, сообщили передаче в прокуратуре.

Америкс в коротком телефонном сообщении написал, что не будет комментировать свою новую должность в порту. Он отметил, что последние пять лет работы с транспортными структурами стран Европы и Центральной Азии дают серьезную перспективу для привлечения новых грузов в Рижский свободный порт.

Политик вышел из партии "Честь служить Риге", которую сам когда-то основал. Весной он заявил, что отдыхает от политики. По крайней мере, до 2026 года, когда в Латвии пройдут выборы в Сейм.

Пока неясно, грозит ли бывшему мэру Риги и нынешнему депутату Европарламента Нилу Ушакову обвинение по так называемому делу о скидке на микроавтобусы. Ранее большинство евродепутатов решило не допустить экстрадиции двух тогдашних депутатов ЕП в Латвию для возбуждения уголовного преследования. Поскольку преступление считается особо тяжким, срок давности не наступит еще 10 лет. И прокуратура должна решить, стоит ли снова требовать лишения Ушакова неприкосновенности.

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