Рижскому техническому университету (РТУ) из госбюджета выделено свыше двух миллионов евро специально на подготовку государственных служащих высокого уровня, сообщает передача TV3 "Nekā personīga".

26 сентября 2023 года правительство Эвики Силини выделило из бюджета на приоритеты 783 миллиона евро.

Дополнительные деньги были выделены на образование на следующие три года для укрепления науки и изучения предметов STEM, включая подготовку учителей. Среди предложений было и такое: "Развитие научно-образовательной компетентности инновационного государственного цифрового управления с рентной моделью и образовательной программой".

В документах, сопровождающих бюджет, в двух параграфах кратко описывается, что программа улучшит цифровые навыки на отдельных микрокурсах и в магистерской программе. Программа улучшит качество госуслуг за счет "развития навыков управления, анализа данных, коммуникации и дизайнерского мышления" для представителей государственного и частного секторов.

На 2024 год на обучение госслужащих высокого уровня для РТУ из бюджета выделено 632 000 евро, на 2025 год — 813 000 евро, а на 2026 год — 996 000 евро. Суммарно на три года – 2,4 миллиона евро.

В Министерстве образования и науки пояснили, что никакой оценки других вузов не было. Представители РТУ "пришли со своим предложением", предоставили смету на образовательную программу, и весной 2024-го с вузом был подписан договор до конца этого года. При этом деньги в бюджете предусмотрены в общей сложности на три года вперед.

В РТУ поясняют, что программа необходима для укрепления цифровых навыков госуправления.

У комиссии Сейма по образованию, культуре и науке возникает вопрос, как и по каким критериям одному конкретному университету удалось получить это финансирование. Также у членов комиссии возникает вопрос, обращались ли к другим вузам о возможном проведении таких курсов.

Несколько недель назад десятки руководителей различных госучреждений Латвии, в том числе госсекретари министерств и директора ведомств, получили электронное письмо с заголовком "Уникальная возможность только для ВАС". В письме говорилось, что можно принять участие в "Микроквалификационных курсах "Цифровое госуправление"".

В этом году обучение в РТУ пройдут 50 человек, в 2025 и 2026 годах - по 100 человек. В документах не сказано о том, кто это будет реализовывать и кто именно будет проводить обучение.

В ноябре трехдневный курс проводит профессор Университета Антверпена. В ноябре и декабре шестидневные курсы проводит преподаватель из Эстонии. В дистанционной презентации курсов представитель РТУ декан Янис Цауне сообщил, что курсы смогут прослушать только 25 человек, так как мест больше нет.

О курсах РТУ, на которые щедро выделяются государственные деньги, узнали и члены Сейма из Комиссии по образованию, культуре и науке. У них возник вопрос, как и по каким критериям одному конкретному университету удалось получить это финансирование. И обращались ли к другим вузам о возможном проведении таких курсов.

"Мы действительно обсуждали, что нам нужна поддержка вузов для цифрового развития страны, и в частности такой разговор точно состоялся с РТУ, присутствовали министры. Здесь одна из больших задач — передача знаний не только экономике, но и обществу. Поскольку был такой разговор, я не могу комментировать, к чему оно привел", — сказал министр финансов Арвилс Ашераденс.

В Минобразования пояснили, что никакой оценки других вузов не проводилось. РТУ выступил со своим предложением, оно было услышано, а министерству понравилось.

Смета стоимости учебной программы была предоставлена самим ​​университетом. А весной был подписан контракт с РТУ - только до конца этого года. Но в бюджете деньги заложены в общей сложности на три года вперед.

В РТУ поясняют, что программа необходима для укрепления цифровых навыков госуправления.

Передача отмечает, что программа обучения, запланированная РТУ, до сих пор не аккредитована. В университете получить аккредитацию до конца 2024 года. В Минобрнауки утверждают, что в конце года будет проведена оценка, насколько РТУ удалось выполнить обещанную работу.

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