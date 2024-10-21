Греция отклонила запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства, ссылаясь на свои текущие обязательства на Балканах, сообщает Rus.Postimees.

Как сообщила греческая газета Kathimerini, страны Балтии обратились к Греции с просьбой направить истребители F-16 для охраны их воздушного пространства.

В ответ греческие власти заявили, что их военно-воздушные силы уже задействованы в патрулировании воздушного пространства Албании, Черногории и Северной Македонии, а в 2025 году они планируют участвовать в охране воздушного пространства Болгарии.

Греческие F-16 регулярно патрулируют Балканский регион, а также совместно с Италией обеспечивают безопасность неба Болгарии.

Истребители союзников охраняют воздушное пространство стран Балтии с момента их присоединения к НАТО в 2004 году.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !