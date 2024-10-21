Езда по полосам общественного транспорта и бесплатная парковка в центре Риги - одни из тех плюсов, которые заставляют некоторых покупателей новых автомобилей выбирать электромобиль. В последние годы все больше электромобилей покупают в Риге и окрестностях Риги, и это ежедневно ощущается в центре столицы, особенно в Вецриге, где теперь мало кто платит за парковку, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

В Латвии электромобили составляют 1% от общего автопарка, но не в Вецриге и не в центре Риги. Там на некоторых автостоянках каждый третий или даже второй автомобиль оснащен электромотором. Это связано с тем, что в Риге даже на самых дорогих платных парковках электромобили можно ставить бесплатно.

В Вецриге за парковку нужно платить с 6 утра до полуночи. Первый част стоит 5 евро, каждый последующий - 8 евро. Если кто-то захочет оставить свой бензиновый или дизельный автомобиль в Вецриге на все сутки, придется попрощаться с суммой в 141 евро. Но это не касается владельцев электромобилей - они могут стоять на парковке бесплатно столько, сколько захотят.

Это наводит на мысль, что водители, которые могут позволить себе электромобиль, смогут платить и за стоянку в центре города, но это намеренная скидка, введенная Рижской думы, чтобы побудить жителей использовать электромобили. Когда она была введена в 2016 году, электромобили были редкостью, но за последнее десятилетие их количество в Латвии увеличилось в пять раз и превысило 8000. И теперь Вецрига превратилась в огромную парковку.

"Сейчас статистика нам показывает, что именно в Вецриге наблюдается большой наплыв электромобилей. В принципе, если посмотреть, только 5% составляют те, кто платит полную стоимость за автостоянку в Вецриге. Так что большинство из них электромобили, плюс, к сожалению, нужно признать, что есть случаи обмана с инвалидными знаками", - заявил председатель Комитета сообщения и транспорта в Рижской думе Олафс Пулкс ("Новое Единство").

Компания Rīgas satiksme, управляющая платными парковками, не ведет точного учета электромобилей. Однако можно увидеть, что за пределами Вецриги, в центре города, на более дорогих стоянках бесплатно припарковано достаточно электромобилей. Правда, эти автомобили не загрязняют воздух так сильно, как транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, но в центр они приезжают и занимают место.

В Риге электромобилям также разрешено ездить по полосам общественного транспорта, что является еще одним соблазном передвигаться по городу на машине. Естественно, эти преимущества также рекламируются продавцами электромобилей. К преимуществам коммерсанты также склонны относить бесплатный въезд в Юрмалу.

Как сообщил член правления Латвийского общества электромобилей Карлис Мендзиньш, экологические факторы не являются определяющими для латвийцев при покупке новых электромобилей: "Когда мы опрашивали владельцев электромобилей, каковы их основные мотивы при выборе электромобиля, они были экономическими, в том числе бесплатные парковки Rīgas satiksme, езда по полосе общественного транспорта, налоги а теперь еще и субсидии. Так что главным мотивом является экономический фактор при покупке электромобиля".

В Рижской думе считают, что преимущества для электромобилей нужно сохранить. "Общее направление - не сокращать существующие скидки, то есть, использование полос движения, парковочных мест. То, к чему мы движемся, но точного решения еще нет, но будут дискуссии и все остальное, - это создание в центре Риги так называемых зон нулевого выброса, где предпочтение будет отдаваться всем видам электромобилей", - сообщил председатель Комитета жилья и окружающей среды Виестурс Зепс (Latvijas attīstībai).

Руководитель ответственного за отрасль сообщения думского комитета Пулкс предположил, что что-то придется делать с длительной парковкой в Вецриге: "Что касается Вецриги, возможно, нам нужно начать обсуждение того, что машина не может находиться в одном месте весь день, что она приезжает утром, не знаю, водитель работает и уезжает, что через несколько часов она должна переехать, хотя бы в какое-то другое место. Или сократить возможность бесплатно парковаться в Вецриге более двух часов".

Неофициальные разговоры о возможных изменениях в системе парковки в Вецриге уже велись, но письменного проекта еще нет. Опрошенные депутаты думы назвали, например, пробки на полосах общественного транспорта, которые пока не являются проблемой, одним из симптомов, который, возможно, поспособствует пересмотру поддержки пользователей электромобилей в городе в более широком масштабе.

Привилегии электромобиля доступны только тем, кто может себе это позволить. Новый электромобиль в базовой комплектации стоит более 20 000 евро без НДС и дополнительного оснащения.

"Если посмотрим исключительно с точки зрения цены в салоне, то электромобили в среднем на 10-15% дороже, но если мы посмотрим на рынок подержанных автомобилей - а Латвия преимущественно рынок подержанных автомобилей, - то эта цена стабилизировалась, пришла в равновесие. (..) Есть два электромобиля, которые подпадают под планку в 25 000 евро, да, но предложение, мягко говоря, отсутствует, поэтому нам нужно как можно более широкое предложение. Со следующего года и у французов, и у немцев появятся действительно бюджетные машины, которые смогут преодолевать большие расстояния и которые по сути отвечают всем важным требованиям", - пояснил Мендзиньш.

С апреля 2022 года государство с помощью особой программы поддерживает жителей, покупающих автомобили с низким или нулевым уровнем эмиссий. Особый "всплеск" пришелся на последние месяцы: пик спроса был в сентябре, когда государственное софинансирование приблизилось к одному миллиону евро в месяц. В целом за два с половиной года на 10 миллионов была софинансирофана покупка 2500 электромобилей. Как новых, так и подержанных, которые стали популярны в последние месяцы. Больше всего покупателей проживают в Риге и ее окрестностях.

Ответственое министерство еще только планирует оценить, насколько успешной была программа поддержки электромобилей. "Определенно, к концу года - программа заканчивается в конце года - мы оценим, каков спрос, сколько людей заинтересовано. Сейчас мы уже видим, что интерес очень поддерживается. Каждый третий, кто подает заявку на электромобиль или гибрид, это многодетная семья. Это говорит о том, что люди заинтересованы", - считает министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК).

Однако сомнительно, что 15 миллионов евро, выделенные на поддержку покупки электромобилей, будут потрачены до конца года нынешними темпами. Осталось еще около трети финансирования.

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