В Риге стало больше на одну многофункциональную спортивную площадку и на одну обновленную улицу. На Югле на территоррии школы открылись современная спортивно-детско-игровая площадка, а на Луцавсале построено продолжение улицы Лайву, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

На территории рижской 63-й начальной школы на улице Балтезера, 6 (Югла) открылась многофункциональная спортивная площадка. На ней есть футбольное поле (66х43 м) с искусственным покрытием, площадки для баскетбола, волейбола, гандбола и других видов спорта, зона для разминки, сектор беговых дорожек и прыжков в длину, уличные тренажеры и столы для тенниса и текбола. Также построена детская площадка.

Около школы проведены работы по благоустройству – вымощены дорожки, появились скамейки, держатели для велосипедов, самокатов и скейтбордов, есть навес для контейнеров для мусора. Стадион огражден забором, установлены ливневая канализация и дренажные сети, а также видеокамеры.

Как сообщает Рижская дума, общий объем финансирования создания уличной спортивной инфраструктуры для 63-й начальной школы составил 2,162 млн евро. Из этой суммы взят госкредит на 1 945 800 евро, а из бюджета самоуправления – 216 200 евро. Работы выполнила генеральная компания Guliver Construction.

А на острове Луцавсала построена новая улица и продолжение улицы Лайву, сообщили в отделе пространства и мобильности Рижского самоуправления. Общая длина построенных улиц составляет 1,3 километра.

В ходе реализации проекта было построено продолжение улицы Лайву длиной 650 метров с площадкой для разворота и новая улица длиной 660 метров, соединяющая улицу Луцавсалас с улицей Лайву.

Вдоль одной стороны проезжей части улицы Лайву, в направлении от Островного моста к Южному мосту, проложена отдельная пешеходная и велосипедная дорожка, а с другой стороны есть пешеходный тротуар.

Между проезжей частью и тротуарами построена разделительная полоса с зеленой зоной и уличным освещением. Построенная проезжая часть имеет две полосы движения – по одной в каждом направлении. Общая ширина проезжей части составляет семь метров, что обеспечивает возможность движения и общественного транспорта.

Также на улице Лайву построены две остановки общественного транспорта – на внутриквартальной улице и на площадке для разворота.

Самоуправление напоминает, что в прошлом году работы в Луцавсале были остановлены из-за того, что строительный подрядчик долгое время не выполнял начату работу и нарушил условия договора, не дав ответов на заданные департаментом вопросы. Ведомство расторгло договор со стройподрядчиком и на открытом тендере был выбран другой подрядчик строительства, который и завершил начатые работы.

Работы выполнила дорожно-строительная компания SIA "Binders". Общая сумма контракта составила 1,6 млн евро (включая НДС).

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