В ночь на воскресенье, 27 октября, в Латвии состоится переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час назад, сообщает Минэкономики.

В связи с тем, что в странах Европейского союза еще не достигнута договоренность о необходимости перехода с летнего на зимнее время и назад, в настоящее время действует прежний порядок, поэтому в воскресенье в Латвии и других странах ЕС состоится переход на зимнее время.

Переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта 2025 года.

Переход на летнее время в ЕС определяется директивой Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года о правилах перехода на летнее время. Директива определяет начало и конец летнего времени единообразно для всех стран-членов ЕС.

Летнее время, когда стрелки часов переведены на один час вперед, впервые было введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.Вопрос о необходимости пересмотреть перевод часов в Европе актуализировался в 2018 году, но сейчас активные дискуссии в Еврокомиссии не ведутся — есть более приоритетные вопросы.

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