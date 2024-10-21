Среди советников, консультирующих главу парламентской следственной комиссии по вопросам Rail Baltica Андриса Кулбергса, есть и люди, которые различными способами связаны или раньше были связаны с проектом Rail Baltica, сообщает программа LTV De facto.

Программа выяснила, что советы Кулбергсу давал и помощник депутата Сейма от "Объединенного списка" Эдварда Смилтенса - Марекс Грушкевицс. Его жена Кития Грушкевица последние три года возглавляла компанию RB Rail, инициатора проекта Rail Baltica.

На данный момент Кития Грушкевица - единственный представитель Латвии в совете директоров компании. А до работы в RB Rail она сама была советником Смилтенса - в то время, когда тот занимал должность вице-мэра Риги.

"Я не знал о таком факте. Если Кития Грушкевица совершала какие-то неправильные действия, то мы это оценим. Мы позвоним ей, и если ей надо будет ответить, то она тоже ответит", - сообщил Кулбергс в программе De facto.

Кития Грушкевица не захотела говорить об этом факте. Она заявила, что "наверное, тогда надо взять интервью у конкретного человека". По ее словам, дома она не разговаривала с мужем по вопросам следственной комиссии.

Как сообщалось, 13 июня этого года Сейм по предложению 34 депутатов принял решение создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных в ходе реализации проекта Rail Baltica. Срок работы комиссии составляет шесть месяцев.

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