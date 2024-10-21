До конца года были неожиданно отменены 40 оплачиваемых государством реконструктивных операций для пациенток с раком груди, которым требовался второй или третий этап реконструкции после мастектомии (женщинам, которым полностью удалили грудь и которым требуется замена тканевого эспандера на имплант или симметрирование второй груди). Еще 149 пациенток с таким же диагнозом и ситуацией ожидают очереди на операцию в 2025 году. Объединение организаций онкопациентов "Онкоальянс" (Onkoalianse) призывает ответственные государственные учреждения прекратить несправедливое отношение к пациентам с раком молочной железы и найти решение и соответствующее финансирование в госбюджете, чтобы обеспечить операции по реконструкции груди всем онкопациенткам.

Письмо с таким призывом "Онкоальянс" направило в Комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам, парламентской группе депутатов по поддержке онкопациентов, Министерству здравоохранения и Национальной службе здравоохранения (NVD).

Как отмечается в письме, пациентки не знают, смогут ли они дождаться второго и третьего этапов реконструкции груди после первого этапа, поскольку не уверены в наличии государственного финансирования. Реконструкция груди проводится в два или три этапа, причем часто симетрирование второй груди требует наибольшей работы. До сих пор пациенткам с раком груди операции оплачивало государство. Внезапно это оказалось под угрозой.

"Онкоальянс" напоминает, что с 2022 года при активном участии обществ поддержки онкопациентов, поддержке парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, группы депутатов Сейма по поддержке онкопациентов и медицинских работников была возобновлена и получила финансирование государства "Программа реконструкции грудных желез" для пациенток с раком груди и лиц с высоким риском заболевания.

Возобновление программы стало позитивным сигналом для общества, повысило доверие к латвийской системе здравоохранения и укрепило веру жителей и больных раком в полноценную диагностику, лечение и эстетическую реабилитацию.

Программа реализуется уже третий год. В октябре, в период Месяца здоровья груди, общества поддержки пациентов вместе с хирургами, которые специализируются на злокачественных опухолях молочной железы, а также представителями пластической и реконструктивной хирургии проанализировали нынешнюю ситуацию и проблемы.

Был сделан вывод, что из-за недостатка финансирования пациентки, потерявшие грудь, подвергаются несправедливой дискриминации. Пациентки, прооперированные в начале года, имеют значительно больше шансов на реконструкцию груди, в то время как женщины, заболевшие во второй половине года, скорее всего, из-за недостатка финансирования не получат такую возможность, заявила руководитель Латвийского общества женщин-волонтеров VITA Ирина Янума.

Профессор Янис Эглитис, член правления Латвийской ассоциации онкологов, руководитель Отделения хирургии молочной железы Латвийского центра онкологии, сообщил, что в 2024 году ситуация с оплатой операций стала еще более печальной, поскольку NVD предупредила исполнителей программы, хирургов о том, что операции, выходящие за рамки установленных государством квот, не будут финансироваться.

В Центре онкологии до конца года отменено 22 операции, а в очереди на реконструкцию второго или третьего этапа ожидают 82 пациентки. В свою очередь, в Центре хирургии молочной железы Клинической университетской больницы Страдиня до конца года отменено 18 операций, а 67 пациенток ожидают реконструкцию второго или третьего этапа. Это означает, что 150 мест в квоте на следующий год уже заполнены, поэтому дефицит финансирования будет только расти.

Как отмечают авторы письма, NVD следует планировать 460-480 реконструктивных операций груди в год в соответствии с реальными потребностями, выделив на это достаточное финансирование, а не бороться каждый год за оплату операций, которые проведены за рамками государственных квот.

В среднем реконструкция одной груди обходится государству в 3000 евро. Стоимость значительно возрастает, если используются собственные ткани пациентки, но бывают ситуации, когда другие виды реконструкции невозможны, особенно для пациенток, прошедших лучевую терапию после мастэктомии.

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