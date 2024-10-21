С 1 января 2025 года больше нельзя будет подключиться к порталу услуг государственного управления Latvija.lv с помощью выданных банком средств аутентификации в интернет-банке. Об этом сообщил представитель Государственного агентства цифрового развития Кристапс Пределис, информирует LETA.

С января будущего года к порталу Latvija.lv можно будет подключиться четырьмя способами: 1. С помощью мобильного приложения "eParaksts mobile"; 2. С помощью удостоверения личности или eID-картой; 3. C помощью "eParaksts karti" или квалифицированной версией мобильного приложения "Smart-ID"; 4. C помощью официальных средства идентификации других стран ЕС.

В настоящее время если пользователь портала Latvija.lv не использует ни одно из упомянутых выше средств электронной идентификации, ему рекомендуется приобрести какое-либо смарт-устройство или получить eID-карту, а также получить необходимых навыки пользователя.

По требованию Ассоциации финансовой индустрии в правила Кабинета министров внесены изменения, которые предусматривают отказ от использования интернет-банков коммерческих банков для подключения к Latvija.gov.lv. Запланированные изменения не коснулись большинства пользователей портала, которые ранее подключались к Latvija.gov.lv с банковской аутентификацией, если им доступно мобильное приложение "Smart-ID", которое с 2017 года использовалось для аутентификации в крупнейших коммерческих банках Латвии. Аутентификация с помощью "Smart-ID" доступна на портале Latvija.gov.lv с прошлого года.

Как сказано в сообщении Госагентства цифрового развития, за этот год общее количество аутентифицированных посещений портала Latvija.lv превысило 5,5 миллиона.

Статистика аутентификации показывает, что 36% пользователей Latvija.lv выбирают использование "Smart-ID", 24% — электронную подпись, а 40% — аутентификацию в интернет-банке.

С мая этого года наблюдается тенденция уменьшения количества пользователей аутентификации через интернет-банк.

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