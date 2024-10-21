Члены президиума Сейма предлагают возбудить дело о нарушении кодекса этики депутатов в связи с высказываниями Александра Кирштейнса на заседании парламента.

С таким призывом они обратились в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Президиум Сейма считает, что на заседании 10 октября, когда рассматривались поправки к Закону о муниципальных выборах, Кирштейнс сделал оскорбительные и обидные заявления.

''[..] идиоты без социальной ответственности, без мышления и без образования", - так он высказался о способностях молодежи. В свою очередь, такие слова он посвятил молодым матерям: ''[..] как эти девушки будут голосовать, скажем, если, эти 400… они… вы же не собираетесь лишать их права голоса, если даже они не знают, кто отец ребенка, когда врач спрашивает ее, кто отец, она не может сказать, не так ли".

Президиум считает, что эти высказывания могут быть восприняты как неуважительные.

Кирштейнс также провел сравнение между "хунвейбинами" и возрастом, указав на оппонента. Заявление о том, что ''[..] в основном хунвейбины были в возрасте от 14 до 16 лет, ну, они похожи на вас, это комплимент для вас", может быть воспринято как нападение на личность и физические характеристики оппонента, считают авторы заявления.

Президиум Сейма считает, что высказывания Кирштейна, включающие персональные нападки и пренебрежительные замечания в адрес социальных групп и оппонентов, вопиющим образом нарушают букву и дух Кодекса этики депутатов.

Ответственная комиссия примет решение о вероятном возбуждении дела в среду, 23 октября.

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