В ходе изучения дна Балтийского моря исследователи обнаружили необычные структуры, которые напоминают город - с "улицами", "кварталами" и "высотными домами". Об этом сообщает LETA со ссылкой на слова координатора проекта Управления защиты окружающей среды Гунты Габране.

В рамках проекта "Исследование охраняемых морских биотопов и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии" (LIFE REEF) было исследовано дно Балтийского моря в районе отмели Алку (Alku sēklis), расположенной между Вентспилсом и Павилостой.

Выяснилось, что морское дно здесь сильно отличается от других мест в Балтийском море. Если в других районах дно покрыто камнями, то здесь просматриваются черты, похожие на городскую инфраструктуру. Ингрида Андерсоне, ведущий научный сотрудник Латвийского института гидроэкологии, сравнивает подводную структуру мели с небольшим городом. Ледник оставил обнажения моренной глины высотой в несколько метров. Образовавшиеся между ними долины напоминают городские кварталы и улицы. Под водой также есть несколько "высотных" зданий и большие "мощеные булыжником" площади, которые покрыты моллюсками. Здесь обитают камбала, треска, толстолобик и другие жители моря.

Как отмечает Андерсоне, подобные подводные ландшафты и в таком же объеме не встречались больше нигде в Балтийском море.

Полевые работы в районе отмели завершены, после чего будет проведена обработка собранных образцов и оценка качества и устойчивости среды обитания, говорит Габране. Биотоп "Каменистые отмели в море" - один из наиболее экологически важных типов среды обитания в восточной части Балтийского моря. Он сочетает участки твердого субстрата (камни, валуны, галька) с песчаными отмелями. Эти районы важны для нереста и питания рыб. Там же можно наблюдать крупные места кормления и концентрации водных птиц.

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