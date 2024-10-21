На прошлой неделе совсем рядом с воздушным пространством Латвии были зафиксированы различные типы российских военных летательных аппаратов, сообщили агентству LETA в Национальных вооружённых силах (НВС).

Только за прошлую неделю проведено три вылета миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства для реагирования на потенциальную угрозу в латвийском воздушном пространстве.

НВС объясняют, что такие воздушные объекты невидимы для гражданских радаров, и их могут обнаружить только военные радары. В таких случаях невозможно идентифицировать объект, поэтому единственным способом установить его происхождение является визуальная идентификация, которую и проводят патрулирующие Балтику истребители.

Ранее сообщалось, что с начала года до конца августа было зафиксировано 109 случаев, когда российские военные самолёты были обнаружены над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году в целом было зафиксировано 159 таких случаев.

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