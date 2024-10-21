В бэби-боксах, известных как "Glābējsilīte" ("Спасательный ящик"), за 15 лет оставлено 61 новорождённый, сообщили представители проекта "Glābējsilīte – место для жизни ребёнка". Сегодня в Латвии имеются восемь бэби-боксов — в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Мадоне, Валмиере, Елгаве, Лиепае и Вентспилсе.

В этом году в бэби-боксах было оставлено четверо детей, а среднем за год в бэби-боксах оставляют от трёх до пяти детей, сказала руководитель проекта Лаура Звирбуле. В прошлом году был оставлен один ребёнок, в 2022 году — четверо, а в 2021 году — трое.

Хотя в этом году не наблюдается значительного увеличения числа оставленных в бэби-боксах детей, руководитель проекта выражает беспокойство о текущей ситуации. Тревогу вызывает тот факт, что после долгого перерыва в этом году были найдены два мёртвых младенца, выброшенных в мусор.

Проект Glābējsilīte связывает эти трагические случаи с тем, что после вступления в силу европейского регламента о защите данных информация об оставленных в бэби-боксах детях перестала активно распространяться в публичном пространстве.

Это означает, что на протяжении нескольких лет было недостаточно информации о бэби-боксах, и целевая аудитория не была достигнута, считает Звирбуле. Она предположила, что выросло целое поколение, которое ничего не знает о 15-летнем существовании бэби-боксов.

В последние годы больше всего младенцев было оставлено в бэби-боксе в Риге, затем следует Мадона.

Дети оставляются в бэби-боксах в разном возрасте и состоянии. Иногда младенцев оставляют с записками, одеждой и даже с информацией о сделанных прививках. В других случаях ребёнок оказывается с только что перерезанной пуповиной.

Последние дети, оставленные в Мадоне и Риге, вновь подтвердили необходимость существования бэби-боксов — новорождённых оставили голыми, сразу после родов. Они были завернуты лишь в тонкое одеяло, без одежды и записок, указала Звирбуле.

Она также рассказала, что несколько лет назад в Риге в бэби-боксе нашли младенца, завернутого в грязную, маслянистую мужскую куртку — можно было предположить, что его собирались выбросить в мусор.

Этот и подобные случаи только подтверждают необходимость бэби-боксов, поскольку состояние, в котором дети попадают туда, говорит о том, какое "значение" им придавалось до того, как они получили помощь. Статус оставленного в бэби-боксе без документов ребёнка — "подкидыш". Это означает, что он доступен для усыновления. Если на ребёнке нет признаков насилия, уголовное дело не возбуждается. Случаи насилия над оставленными младенцами за 15 лет не были зафиксированы.

В редких случаях родители, с согласия органов опеки, забирали своих детей обратно. Одна мать написала в электронном письме, что, как только услышала "щелчок" закрывающихся дверей бокса, сразу пожалела о своём решении и в течение 24 часов обратилась в Государственную полицию и органы опеки, чтобы вернуть ребёнка. В данном случае это сделать удалось. Но нужно учитывать, что в каждой муниципальной власти действуют свои правила по периоду предусыновления, то есть сроку, в течение которого ребёнок должен быть усыновлён, поэтому время для возвращения ребёнка ограничено.

Период предусыновления в муниципалитетах обычно составляет от одного до четырёх месяцев — это тот срок, в течение которого биологические родители могут попытаться вернуть оставленных детей, пояснила Звирбуле. Чтобы это сделать, родителям нужно обратиться в органы опеки и за свой счёт провести ДНК-анализ для подтверждения биологического родства. После этого органы опеки с помощью проверок и бесед оценивают готовность родителей взять на себя опеку.

Оставленным детям в больнице дают символические имя и фамилию, которые меняются при усыновлении. Также им передаётся "путевой сундук", в котором содержится письмо новым родителям и ребёнку. В письме для ребёнка, подготовленном психотерапевтом, говорится, что "отказ был лучшим выбором твоих биологических родителей, потому что ты жив".

С 2009 года в Латвии установлены восемь бэби-боксов — в Даугавпилсе, Резекне, Мадоне, Валмиере, Елгаве, Риге, Лиепае и Вентспилсе.

Бэби-бокс представляет собой дверь в стене, за которой находится детская кроватка с органическими стеклянными стенками. Дверь автоматически закрывается, подавая сигнал медикам, что ребёнок оставлен в бэби-боксе. В течение двух минут персонал подходит к ребёнку, осматривает его состояние здоровья и передаёт информацию в Государственную полицию и органы опеки, чтобы убедиться, что ребёнок не разыскивается.

Проект Glābējsilīte даёт шанс на жизнь ребёнку, чьи биологические родители готовы были совершить преступление, так как не хотят заботиться о своём младенце. Цель проекта не только спасти жизнь ребёнка, но и стимулировать общественное обсуждение вопросов планирования семьи.

Социальный проект "Glābējsilīte – место для жизни ребёнка" в Латвии реализуется компанией по связям с общественностью Divi gani, Лаурой Звирбуле и Эдите Канепая-Ванагой в сотрудничестве с Латвийским детским фондом.

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