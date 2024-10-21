Чаще всего начавшие практику в Латвии молодые врачи сталкиваются с психоэмоциональным насилием и давлением пациентов использовать русский язык в общении. Об этом сообщил в эфире Латвийского радио в передаче Krustpunktā председатель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра.

Часто молодые врачи сталкиваются с конфликтными ситуациями на рабочем месте, в частности, с "моббингом" и "босcингом", — исходящими со стороны других коллег и руководителей, как правило старшего возраста. Ответственность за решение конфликтных ситуаций и случаев насилия должна брать на себя администрация больницы, пояснил Янис Ветра.

Председатель ассоциации призвал молодых коллег подавать жалобы при обнаружении психоэмоционального давления. Однако Ветра признал, что "это шаг требует смелости и уверенности в том, что не последуют санкции или новая волна негатива".

Также в некоторых медицинских учреждениях обнаружено, что пациенты и даже некоторые коллеги предпочитают использовать русский язык для общения по важным рабочим и медицинским вопросам.

Согласно данным проведённого ассоциацией опроса, треть опрошенных молодых врачей признали, что вообще не владеют русским языком, тогда как среди студентов это подтвердили уже половина респондентов. В опросе приняли участие 1800 студентов медицинского факультета и молодых врачей.

По мнению Ветры, культура использования языка пока не изменилась, но перемены всё же происходят. Обсуждения этой проблемы в публичном пространстве помогли молодым врачам осознать, что такая ситуация неприемлема, отметил глава ассоциации.

Молодые специалисты имеют право настаивать на том, чтобы общение по важным для работы вопросам происходило на латышском языке, подчеркнул Янис Ветра.

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