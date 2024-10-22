Предприятие рижского самоуправления SIA Rīgas satiksme внедрит более современные автоматы для оплаты парковок в Риге и сократит их количество, сообщил в интервью Латвийскому радио член правления RS Янис Голубевc.

Модернизированные автоматы больше не будут выдавать в бумажном виде документ, подтверждающий оплату парковочного места. Докумет можно будет получить в электронном виде - на электронную почту или мобильный телефон, отсканировав квадратный код.

При этом водителям больше не нужно будет класть талон на приборную панель автомобиля за передним стеклом. Зато потребуется лишь ввести регистрационный номер транспортного средства в момент оплаты парковочного места.

Как заверяют в Rīgas satiksme, "пользоваться новыми аппаратами станет еще и удобнее: больше не придется выполнять столько действий для оплаты парковочного места, например, на целый день. Это можно будет сделать очень быстро с помощью нескольких нажатий кнопок на телефоне".

В настоящее время уже началась модернизация паркоматов, общая стоимость которой составит около миллиона евро. SIA Rīgas satiksme сама покроет эти расходы за счет доходов от парковочных мест, поскольку парковочные места окупают себя, сообщил Голубевс.

Процесс модернизации паркоматов в Риге планируется завершить к 1 января следующего года.

Компания, которая будет модернизировать паркоматы, выбрана на тендере. Плату за парковку повышать не планируют.

При этом планируется существенно сократить количество автоматов для оплаты парковки, поскольку их подавляющее большинство клиентов (80-85%) оплачивают парковку с мобильного телефона. Вместо нынешних более 300 паркоматов в Риге планируют оставить примерно 150-200 устройств.

SIA Rīgas satiksme – предприятие, полностью принадлежащее Рижской думе. Ее оборот за первые шесть месяцев этого года составил 96 млн евро, что на 7,7% больше, чем за соответствующий период 2023-го. При этом компания понесла убыток в 1,1 млн евро по сравнению с прибылью за соответствующий период прошлого года.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц.

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