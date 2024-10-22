Международный пассажирский перевозчик автобусами Lux Express увеличит количество коммерческих рейсов по региональным маршрутам Лиепая-Рига и Лиепая-Рига-Даугавпилс, а также введет экспресс-рейсы, сообщили агентству LETA в компании.

С 22 октября компания вводит дополнительный рейс из Лиепаи в Даугавпилс и обратно. Автобус Даугавпилс-Рига-Лиепая будет отправляться в 9.15, автобус Лиепая-Рига-Даугавпилс будет отправляться в 16.00.

Дополнительные автобусы из Лиепаи в Ригу будут ходить каждый день в 9 часов утра, а из Риги в Лиепаю — в 15 часов.

Также будут введены новые рейсы по пятницам и воскресеньям - из Лиепаи в Ригу (в 14.45) и из Риги в Лиепаю (в 10.00).

С учетом новых рейсов изменится и время выезда прежних рейсов. Рейс Лиепая-Рига, который до сих пор выезжал в 8.30, теперь будет отправляться в 8.00. А рейс из Риги в Лиепаю вместо нынешних 14.30 будет отправляться в 14.00.

При этом, с учетом спроса потребителей, рейсы Lux Express, которые отправлялись из Лиепаи в Ригу в 8 утра, а из Риги в Лиепаю в 17.40, с 22 октября станут экспресс-рейсами - автобусы не будут останавливаться в Броцени, Салдусе и Скрунде.

Член правления Lux Express Latvia Алдис Кибенс утверждает, что компания увеличила количество рейсов, учитывая спрос клиентов.

Как сообщалось, в мае этого года компания Lux Express открыла коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Лиепая-Рига-Даугавпилс.

В прошлом году оборот Lux Express Latvia составил 1,7 миллиона евро, что на 73,4% больше, чем в 2022 году. Компания получила прибыль в размере 8497 евро, в отличие от убытков годом ранее.

Lux Express Latvia зарегистрирована в 1994 году, ее уставный капитал составляет 193 404 евро. Компания принадлежит компании Lux Express Estonia, зарегистрированной в Эстонии.

Группа Lux Express осуществляет международные междугородние рейсы по более чем 20 направлениям в семи странах, включая Курессааре, Таллинн, Нарву, Пярну, Тарту, Ригу, Вильнюс и Варшаву.

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