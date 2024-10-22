Новая консервативная партия (НКП), некогда входившая в правящую коалицию, после неудач на выборах в Сейм Латвии 14-го созыва и недавних выборах в Европарламент сменила руководство и начала подготовку к муниципальным выборам в июне следующего года, пишет газета Latvijas Avīze.

Под руководством председателя Дагмары Бейтнер-Ле Галл партия надеется после выборов восстановить хотя бы часть своего былого влияния на политические процессы в Латвии, сообщает агентство LETA.

28 сентября по инициативе части членов НКП состоялось первое внеочередное общее собрание партии, целью которого была смена руководства и правления, в которое на тот момент входили только Гатис Эглитис и Андрис Витолс.

Из правления Новой консервативной партии вышли Мария Балцере, Валтерс Бергс, Маргарита Колосова и Гунтис Расимс, а лидеры списка на выборах в Европарламент Талис Линкайтс и Лиана Ланга вообще покинули партию.

Гатис Эглитис не присутствовал на внеочередном собрании, участники которого избрали председателем Бейтнере-Ле Галл, так как в это время находился в США. Перед собранием он поставил под сомнение законность его созыва, но теперь не намерен оспаривать изменения в руководстве партии, произошедшие менее месяца назад.

Эглитис сообщил изданию Latvijas Avīze, что решил не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. На вопрос, останется ли он в партии, Эглитис не дал четкого ответа, но отметил, что не верит в то, что возможно восстановить былое влияние НКП в политике.

"Я не верю, что люди, которые вошли в руководство, обладают такой силой и знаниями", - сказал он.

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