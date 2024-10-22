Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") не видит возможности найти дополнительное финансирование для проекта Rail Baltica в государственном бюджете на 2025 год.

Во вторник, 22 октября, на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Силиня и министр финансов представили подготовленный правительством проект бюджета. После выступления премьер-министра депутат от оппозиции Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте") заявил, что он "немного восхищен" тем, что не прозвучало ни слова о Rail Baltica.

В бюджете предусмотрено 15-процентное финансирование Rail Baltica, другого финансирования не запланировано. Политик отметил, что парламентская комиссия по расследованию пришла к выводу, что для центрального вокзала необходимо 114 миллионов евро из госбюджета. Также предложения Министерства сообщения также требуют дополнительного финансирования, подчеркнул оппозиционер.

"Это неизбежно, что если мы хотим продолжать проект века, нам придется открыть свои кошельки", - сказал Криштопанс.

Премьер-министр ответила, что правительство было вынуждено сократить финансирование министерств на 50 миллионов евро. "Я не вижу, как сейчас можно найти в бюджете дополнительное финансирование для Rail Baltica", - заявила Силиня.

Премьер-министр ожидает от Министерства сообщения, Rail Baltica и Eiropas Dzelzceļa līnijās четкого видения того, как они будут сокращать свои расходы, в том числе на зарплаты. Силиня также ждет отчета парламентской комиссии по расследованию. "Если вы видите, где в бюджете можно найти 118 миллионов евро, мы, конечно, выполним решение парламента", - сказала Силиня.

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