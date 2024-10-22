Второй иностранный язык смогут преподавать в школах Латвии учителя, получившие сертификат о владении языком не только в вузах, но и в других учебных заведениях. Такие поправки внесены в постановления Кабмина, принятые правительством, сообщает агентство LETA.

Преподаватели второго иностранного языка должны знать рассматриваемый язык как минимум на один уровень выше, чем его изучают учащиеся. В рамках продвинутых курсов студенты изучают первый иностранный язык на уровне B2 и второй иностранный язык на уровне B1.

Согласно принятым поправкам, второй иностранный язык смогут преподавать лица, получившие высшее образование, а также прошедшие программу развития профессиональной компетентности в области педагогики продолжительностью не менее 72 часов, владеющие соответствующим языком на уровне хотя бы на уровне В2 и методике преподавания иностранного языка.

До сих пор преподавателем иностранного языка могли работать лица с высшим педагогическим образованием, изучившие соответствующий язык не ниже уровня В2.

Сертификаты владения языком, соответствующие уровням Общеевропейской системы владения языком (CEFR), могут выдаваться международными центрами языкового тестирования, университетскими языковыми центрами и другими учебными заведениями, отвечающими определенным критериям.

с 2026/2027 учебного года преподавание русского языка как второго иностранного в основной школе будет постепенно прекращено. Школы должны будут предлагать один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями в области образования.

Для тех учеников, которые к 1 сентября 2025 года начали изучать второй иностранный язык, отличный от одного из официальных языков ЕС или ЕЭЗ или иностранного языка, регулируемого межправительственным соглашением в области образования, школы должны будут предоставлять его до конца этапа основного образования. Это будет касаться и преподавания русского языка как второго иностранного.

В настоящее время латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения в школе, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы. Теоретически дети могут изучать немецкий, французский и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский, что связано с нехваткой учителей других языков в школах. По данным Министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Чтобы увеличить количество учителей, преподающих второй иностранный язык, Министерство образования и науки в сотрудничестве с иностранными учреждениями в Латвии - посольством Германии в Риге и Гете-институтом в Риге, а также посольством Франции в Латвии и Французским институтом в Латвии - предоставляет действующим учителям других предметов с высшим педагогическим образованием возможность получить дополнительную квалификацию - право преподавать немецкий или французский языки.

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