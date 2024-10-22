Министерство сообщения (МС) планирует пересмотреть стратегию развития государственных автодорог Латвии на период до 2040 года, сообщает агентство LETA.

В министерстве пояснили, что в июле этого года вступило в силу новое постановление Европейского Союза (ЕС) о руководящих принципах развития транспортной сети Европы, или новая регула TEN-T.

Предыдущее регулирование предусматривало, что до 2031 года все дороги основной сети должны быть перестроены в автомагистрали или скоростные дороги с двумя полосами в каждом направлении.

Однако, согласно новому постановлению, все дороги, входящие в сеть TEN-T, к 2031 году должны быть специально спроектированы для движения механических транспортных средств. На них не могут передвигаться велосипеды и пешеходы, что сейчас разрешено на большей части главных автодорог страны. МС добавляет, что это не разрешено только баусском шоссе (A7).

Кроме того, МС указывает, что были внесены изменения в основную сеть. Например, участок Даугавпилсского шоссе (A6) возле Даугавпилса и участок Резекненского шоссе (A12) возле Резекне больше не входят в основную сеть, но в нее включены участки объездной дороги Риги Балтезерс-Саулкалне (A4) и объездной дороги Риги Саласпилс-Бабите (A5).

Соответственно, для обеспечения выполнения нового постановления планируется пересмотреть "Стратегию развития государственных автодорог Латвии на 2020-2040 годы". МС планирует разработать концептуальный доклад, обеспечив соответствие стратегии новой регуле TEN-T.

В связи с этим правительство во вторник признало утратившим актуальность ранее данное МС поручение разработать обоснование для реконструкции всех главных государственных автодорог, входящих в основную сеть транспортной системы Европы, к 2030 году и в установленном порядке представить его на рассмотрение Кабинета министров.

Минсообщения поясняет, что это поручение было дано на заседании правительства 29 июня 2021 года. Оно должно было быть представлено до 17 декабря 2021 года.

Как ранее сообщало агентство LETA, в июне 2021 года Кабинет министров принял к сведению информационный доклад, в котором планировалось к 2040 году построить в Латвии скоростные дороги общей протяженностью около 1055 километров.

По расчетам того времени, стоимость реконструкции 1000 километров главных автодорог страны в скоростные дороги с двумя проезжими частями по ценам 2020 года составила бы 5,206 миллиарда евро. При этом указывалось, что точные затраты каждого проекта можно определить только после разработки детального строительного проекта. Также расходы зависят от расположения объекта, степени его сложности и других факторов.

Работы были разделены на три этапа: до 2030 года планировалось построить 194,3 километра, с 2030 по 2035 годы — 224 километра, а с 2035 по 2040 годы — 637,5 километра скоростных автодорог.

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