За последние три года в результате нестабильной социально-экономической ситуации значительно увеличилось число нуждающихся в поддержке лиц - жителей Латвии с низкими доходами и в кризисной ситуации, причем с 2022 года среди них часто есть и граждане Украины, отмечает в представленном правительству докладе о снижении материальной необеспеченности Министерство благосостояния.

Чтобы со второго полугодия следующего года можно было продолжать оказывать продовольственную поддержку и основную материальную помощь жителям Латвии и находящимся в стране граждан Украины, оказавшимся в кризисной ситуации, дополнительно необходимо 71,1 млн евро, подсчитало министерство.

Минблаг отмечает, что в среднем в месяц в активном статусе числится примерно 55 000 лиц со статусом нуждающегося лица в кризисной ситуации. Данные и тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем не прогнозируется быстрого и существенного сокращения числа лиц, проживающих в домохозяйствах с низкими доходами, отмечают в Минблаге.

В докладе указано, что 99% всех лиц, имеющих право на получение поддержки, пользуются этим правом.

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