Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ в Латвии к 17 порталам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Закрыт доступ к сайту topcor.ru, который распространяет искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая вторжение России в Украину и присоединение части Украины к России, а также информацию, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

Также закрыт доступ к сайту russkie.org, который распространяет искаженную и тенденциозную информацию о событиях в России и мире, подчеркивая, например, "особую" роль России и русского языка. Также сайт размещает российскую пропагандистскую информацию о событиях в России и мире, отражая события в Украине предвзято и односторонне.

В дальнейшем в Латвии будут недоступны также сайты "яшкинскийрайон.рф", dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05.ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, "эпохагероев.рф", overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru и "героиспецоперации.рф".

Обо всех этих сайтах было получено письмо от другого компетентного государственного органа, который указал на такой контент, и после проверок NEPLP решил закрыть доступ к этим сайтам, доменным именам или адресам интернет-протокола, а также к их дублирующим зеркальным страницам.

Провайдерам поручено немедленно закрыть доступ к указанным сайтам, перенаправляя пользователей на информационное сообщение nelegalssaturs.lv.

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