Если в соседней стране произошла бы авария на атомной электростанции или, например, в Украине случился бы ядерный взрыв, то жители Латвии не нуждались бы в убежищах, так как уровень радиации здесь был бы достаточно низким. Об этом аявила в интервью Латвийскому радио Даце Шатровска, директор Центра радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды.

На вопрос, спрашивали ли мнение Центра радиационной безопасности при создании в Латвии убежищ, она ответила положительно.

Шатровска сказала, что после начала войны в Украине были проанализированы возможные риски, включая потенциальные удары по АЭС. И было установлено, что воздействие на Латвию будет незначительным, учитывая, что украинские АЭС находятся на достаточном расстоянии от территории Латвии.

По ее словам, самый большой анализируемый риск связан с Запорожской АЭС, но следует отметить, что ее реакторы в настоящее время не работают.

Эксперт подчеркнула, что в латвийский Центр радиационной безопасности поступает информация о том, что происходит с ядерными объектами Украины. Сама Украина регулярно предоставляет информацию об этом международным организациям.

В Латвии и других странах созданы сети мониторинга, с помощью которых можно следить за ситуацией, связанной с уровнем радиации. Если страна обнаруживает повышенный уровень радиации,то информирует об этом остальных. Эти данные общедоступны и для общественности, пояснила директор Центра радиационной безопасности.

Шатровска признала, что есть страны, сотрудничество с которыми идет не так успешно, как хотелось бы. При этом, например, в прошлом году Беларусь сообщила, что заработал второй реактор на ее АЭС. Это означает, что уровень риска увеличился, но меры защиты не изменились, сказала она.

На вопрос, насколько реальны риски того, что Россия или Беларусь могут попытаться использовать радиационные источники для нанесения вреда соседним странам, Шатровска ответила, что Центр не получал информации о таких рисках.

Ранее помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли заявил, что альянс наблюдает за превращением КНДР в ядерную державу, быстрым расширением ядерного потенциала Китая и разработками в Иране, но больше всего альянс обеспокоен Россией. По его словам, за последние два года РФ увеличила инвестиции в свои ядерные силы и "вводит много новых систем и уделяет больше внимания инвестициям в системы вооружений малой и средней дальности".

Лэпсли отметил, что Москва в последнее время "много говорит о своей ядерной доктрине и о том, как она может развиваться, а может и не развиваться". По его мнению, это довольно явная попытка повлиять на НАТО, когда речь идет о поддержке Украины.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Райт считает, что, хотя комментарии президента РФ Владмира Путина по поводу ядерного оружия были "безрассудными и безответственными", нет доказательств того, что существует неминуемая угроза его применения.

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