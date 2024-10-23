Компания SIA Norma-A, осуществляющая пассажирские перевозки под брендом Ecolines, с 1 ноября этого года начнет коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Вентспилс-Рига, сообщили агентству LETA представители Ecolines.

Автобусы Ecolines от Вентспилсского автовокзала до Риги будут ходить восемь раз в день – в 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 14.30, 17.00 и 19.30.

В Вентспилсе автобус будет останавливаться на остановках "​​сад Кустес" и на АЗС на улице Курземес.

Из Риги в Вентспилс автобус будет курсировать тоже восемь раз в день.

Торжественное открытие коммерческого маршрута Вентспилс-Рига пройдет в субботу, 26 октября, в 13:00 в Вентспилсском научном центре "Vizium".

Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный заявил, что рад выданным Дирекцией автомобильного транспорта (ATD) разрешением на коммерческие рейсы по маршруту Рига-Вентспилс, отметив, что это способствует развитию компании.

Представители Дирекции автотранспорта сообщили агентству LETA, что на данный момент решениями Совета общественного транспорта утверждены шесть коммерческих маршрутов: Рига-Саласпилс, Рига-Даугавпилс, Рига-Лиепая, Рига-Вентспилс, Рига-Балви и Рига-Рижский аэропорт.

В том числе на маршруте Вентспилс-Рига разрешение на коммерческие рейсы выдано также компании самоуправления SIA Ventspils reiss.

В прошлом году оборот Ecolines составил 27 млн евро, что на 10% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла на 41% - до 1,69 млн евро, сообщает Firmas.lv. Компания зарегистрирована в 1993 году, ее уставный капитал составляет 4,739 миллиона евро. 82,17% акций Norma-A принадлежат Ecolines Estonia, 9,86% - Андрису Подгорному, 7,97% - Егору Рибзамену.

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