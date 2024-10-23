Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в России не обещает ничего хорошего для политики ООН, заявил на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает агентство LETA.

В саммите БРИКС также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Латвии подчеркнул, что и Эрдоган, и Турция регулярно играли определенную роль как в связи с поставками зерна по Черному морю, так и в том, что это была площадка, на которой российские и украинские официальные лица встречались для обсуждения, например, транзита зерна.

Ринкевич пояснил, что Турция продолжает в значительной степени сотрудничать с Россией и Украиной, и это никак не влияет на обязательства и политику Турции как члена НАТО.

По мнению президента Латвии, саммит БРИКС показывает членам НАТО и Евросоюза, что можно кое-что улучшить в их работе, чтобы международное сообщество сохранило чувство единства и политику в отношении агрессии России против Украины.

Согласно заявлению Ринкевича, президент Украины тоже заявил, что любые дальнейшие мирные инициативы, скорее всего, будут проходить с участием России и Китая. Он не захотел драматизировать участие Гутерриша и Эрдогана в саммите в России как переломный момент в отношении к войне в Украине, но "это сигналы, которые показывают, что на третьем году войны в Украине происходят вещи, которые удаются России, поэтому надо постраться сделать все, чтобы международное сообщество сохранило как можно более широкую поддержку Украины".

Во вторник, 22 октября, более десяти лидеров стран собрались в Казани (Россия) на саммит БРИКС. Это крупнейшее международное мероприятие, которое удалось организовать Владимиру Путину с февраля 2022 года.

Президент КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции входят в число наиболее влиятельных национальных лидеров, присутствующих на саммите в Казани.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в последний момент отменил свой визит в Россию, так как получил травму головы при пока невыясненных обстоятельствах.

БРИКС изначально был создан для привлечения инвестиций, но с тех пор превратился в геополитическую организацию. К его первоначальным членам - Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке - присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Иран. В сентябре Турция заявила о намерении присоединиться к БРИКС.

Среди основных вопросов, которые будут обсуждаться на саммите в Казани (продлится до 24 октября) - идея Путина создать платежную систему БРИКС, которая стала бы противовесом международной платежной системе SWIFT, от которой российские банки отключены с 2022 года. Ожидается также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

Генсек ООН также посетит Россию впервые с апреля 2022 года. Встреча Гутерриша с Путиным запланирована на четверг, 24 октября.

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