Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) 21 октября этого года предложила прокуратуре начать уголовное преследование двух лиц за сбор секретных сведений с целью их передачи Российской Федерации, сообщили порталу Delfi в СГБ.

Дело против данных лиц было начато 2 мая этого года в соответствии с первой частью статьи 85 Уголовного закона, а именно за сбор секретных сведений с целью их передачи иностранному государству или иностранной организации напрямую, либо через посредника. В рамках уголовного дела спецслужба провела процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и окрестностях.

В рамках этого дела ранее были задержаны таксист Сергей Сидоров и Светлана Николаева (мать Александра Дубяго, который 9 мая 2022 года пришел к памятнику в Пардаугаве с флагрм России). Delfi подробно писал о деле Светланы Николаевой. В деле, по которому проходит Сидоров, скоро ожидается приговор, выяснил портал Delfi.

Согласно полученной в ходе расследования СГБ информации, указанные лица незаконно собирали и передавали Российской Федерации секретные сведения о других лицах, которые в Латвии подозреваются в шпионаже и находятся под арестом.

Одним из лиц, против которого служба предлагает начать уголовное преследование, является гражданин Латвии, ранее уже обвинённый в шпионаже в пользу России. Против второго лица у СГБ ранее не было других уголовных дел.

Оба подозреваемых лица в качестве меры пресечения арестованы.

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