В этом году зарегистрировано 710 заявлений о предоставлении убежища, особенно много заявлений поступило от граждан Таджикистана, сообщила в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества начальник Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

В прошлом году зарегистрировано около 1600 просителей убежища. В этом году наметилась тенденция, когда после всех возможных процедур предоставления убежища, включая судебные разбирательства, иностранцы повторно обращаются с просьбой об убежище. Причем, только для того, чтобы не покидать нашу страну, тем самым расходуя государственный ресурс.

Решение УДГМ может быть обжаловано в суде, где в этом году было рассмотрено 266 дел о предоставлении убежища.

Просители убежища представляют десятки стран, а это значит, что решение УДГМ требует понимания ситуации с правами человека в этих странах.

"Очень интересно, что именно из Таджикистана у нас большое количество просителей убежища с семьями", - сказала Розе.

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