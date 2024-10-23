Сейму предстоит решить вопрос о выдаче депутата Юриса Яковинса из фракции "Союз зелёных и крестьян" для уголовного преследования, сообщает оказавшаяся в распоряжении портала Delfi неофициальная информация.

Комиссия по мандатам Сейма получила документы о запросе на преследование, но ее председатель Янис Вуцанс не раскрыл имя депутата и причину, сославшись на секретность. Однако предполагается, что речь идет о Яковинсе.

Ранее программа LTV "de facto" сообщала, что Яковинс, являющийся также врачом, может быть вовлечён в уголовное дело, связанное с подделкой медицинских справок для одного из адковатов с целью затягивания судебного процесса.

После того как "de facto" попросила KNAB предоставить более подробные комментарии, учитывая, что одно из лиц с правом на защиту является депутатом Сейма, в бюро сообщили, что имена комментировать не могут, однако меры пресечения в отношении данного лица не применены, а дело находится на заключительной стадии.

Согласно Конституции Латвии ("Сатверсме"), уголовное преследование против члена Сейма не может быть начато без согласия Сейма.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !