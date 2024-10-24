Из-за мер жесткой экономии люди с низким доходом с 2025 года больше не будут получать продуктовые наборы, которые останутся доступны только бедным и пострадавшим от кризиса жителям Латвии и Украины, сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния.

Такое решение было принято из-за нехватки средств по программе European Social Fund Plus (ESF+) на материальное обеспечение.

Изменения предусматривают, что со следующего года в круг получателей продуктовой поддержки будут включены только лица со статусом малоимущего домохозяйства и лица, находящиеся в кризисной ситуации, в том числе - проживающие в Латвии жители Украины.

Статус малообеспеченного предоставляется, если ежемесячный доход первого или единственного члена домохозяйства не превышает 411 евро, а каждого последующего члена домохозяйства - 288 евро. При этом порог дохода бедного домохозяйства для первого или единственного члена домохозяйства составляет 343 евро, а для остальных лиц - 240 евро.

Минблаг отмечает, что расходы на приобретение продовольственной помощи составляют 87% от всех общих расходов на приобретение помощи по программе ESF+. Поэтому существенная оптимизация расходов возможна только в части расходов на питание. Другие виды поддержки - гигиеническая, бытовая, продовольственная, детская гигиена и школьные принадлежности - имеют небольшой финансовый эффект, поэтому эти виды поддержки не пересматриваются.

Минблаг заявляет, что в программе ЕС на плановый период 2021-2027 годов на сектор социального обеспечения выделено на 22% меньше средств, чем в период 2014-2020 годов. Общая сумма сокращения составит 101,2 миллиона евро.

На данный момент доступный баланс финансирования программы ESF+ составляет 18 196 193 евро, и, по оценкам Минблага, этого хватит до июня следующего года.

Чтобы иметь возможность продолжать оказывать продовольственную поддержку и базовую материальную помощь малообеспеченным и пострадавшим от кризиса жителям Латвии и Украины до конца следующего года, необходимо дополнительное финансирование в размере 8,1 млн евро. В общей сложности до 2029 года эта сумма может составить 71 млн евро.

Собранные министерством данные показывают, что в этом году число всех получивших поддержку составило около 55 000 человек ежемесячно, а в зимний период - около 60 000 человек. Тенденции показывают, что в ближайшем будущем эта цифра не изменится.

При этом Минблаг прогнозирует увеличение числа впервые въезжающих в Латвию гражждан Украины с 6000 до 10 000 человек. Некоторые из них тоже могут претендовать на получение помощи малоимущим.

С 2021 по 2023 год объём продовольственной помощи, розданной наиболее нуждающимся жителям Латвии, превысил 400 000 комплектов продуктов питания в год. Кроме того, в 2022 и 2023 годах проживающим в Латвии гражданам Украины было роздано более 153 тысяч наборов продуктов питания.

Фактические расходы на оказание поддержки в этом году пока составили 7,84 млн долларов. Исходя из этих данных, общие предполагаемые расходы на оказание поддержки в этом году могут составить около 16 млн евро.

С 2024 года состав набора продуктов питания был оптимизирован, при этом его цена снизилась на 4,2% - с 26,47 до 25,37 евро.

Как сообщалось, со следующего года, когда будут изменены размеры продовольственной помощи, люди со статусом нуждающегося будут получать один комплект продуктов питания в квартал вместо прежних двух наборов.

По словам представителя Фонда интеграции общества (SIF) Илзе Сарканаболы, пакеты поддержки в настоящее время получают семьи или отдельные лица, живущие отдельно, соответствующие статусу бедного домохозяйства, оказавшиеся в кризисной ситуации, а также те, кто соответствует статусу малообеспеченной семьи.

В пакеты поддержки входят продуктовые наборы, гигиенические и хозяйственные наборы, продуктовые наборы для детей дошкольного возраста (два вида в зависимости от возраста ребенка), гигиенические наборы для детей дошкольного возраста (четыре вида в зависимости от возраста ребенка), а также школьные принадлежности для детей 5-16 лет.

Ранее директор секретариата SIF Зайга Пуце заявила, что если число получателей посылок сократится, то это затронет примерно 10 000 жителей Латвии.

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