Любое решение по строительству железной дороги европейского стандарта Rail Baltica повлечет большие расходы. Однако в проекте бюджета 2025 года, который правительство принесло в Сейм, никаких дополнительных средств на этот него не предусмотрено, и это безответственно, заявил передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 Андрис Кулбергс, глава парламентской комиссии по расследованию. По его словам, это закончится ущербом в сотни миллионов евро, сообщает rus.LSM.lv .

Остановить. Заморозить. Рационально пересмотреть и прокладывать основную трассу. Ни один из этих вариантов, по словам Кулбергса (представляет оппозиционный "Объединенный список"), не является безболезненным, ни один невозможен без финансовых инъекций.

"Даже остановка проекта потребует расходов. Меня удивляют высказывания госпожи Силини, и удивляет безответственность правительства в этом вопросе, потому что правительство принесло в Сейм бюджет, в котором для Rail Baltica не предусмотрено ничего, кроме софинансирования [необходимого] для [получения] европейских средств", — подчеркнул депутат, прокомментировав высказывание премьер-министра Эвики Силини о том, что она не видит, как еще найти дополнительные деньги для этого проекта.

Продолжая заочную полемику с премьером, Андрис Кулбергс заявил, что Латвия — парламентская республика, и Сейм и утвердил правительство, чтобы то устраняло подобные затрудения: "Она выдвинута в качестве премьера именно чтобы заниматься этим вопросом, чтобы искать средства... Нельзя принести бюджет, игнорируя Rail Baltica. Потому что, если не заложить деньги хотя бы на консервацию [уже построенного], это может через год-два обернуться потерями в сотни миллионов. Которые неизбежно придется покрывать из бюджета".

Он убежден: сейчас нет необходимости сокращать расходы так, как когда-то — во время финансового кризиса 2009-2010 гг — делал Валдис Домбровскис, но найти нужные для проекта деньги не только можно, но и необходимо.

По его словам, парламентская комиссия, побывав на уже строящихся объектах Rail Baltica в Риге (на Центральном вокзале и в аэропорту) пришла к выводу: только для того, чтобы проект не остановился, нужно дополнительно и срочно выделить около 80 млн евро. А если он остановится, есть риск, что придется вернуть ЕС до миллиарда евро.

Кулбергс подчеркнул: европейское финансирование для Rail Baltica Латвия, Литва и Эстония просили вместе, и если одна страна не выполняет свою часть, риски распространяются и на других участников проекта.

По его словам, парламентская комиссия, которую он возглавляет, пришла к выводу, что, например, работы на Центральном вокзале в принципе нельзя останавливать по техническим причинам.

Он упомянул стену, которая держит насыпь — она рассчитана на 2,5 года и этот срок как раз заканчивается. Опора будущего моста через Даугаву тоже не предназначена стоять "просто так" — она спроектирована как часть переправы. Или терминал в аэропорту — там уже стоят конструкции на миллионы евро. Оставлять их так на всю зиму нельзя, но и чтобы законсервировать объект нужны деньги, а их не выделили.

Андрис Кулбергс сообщил, что промежуточный доклад парламентской следственной комиссии уже готов: "В нем вы не увидите имена [ответственных], но в конечной версии вы их увидите. И это не один человек. Самая большая проблема в том, что назвать одну фамилию того, кто несет ответственность, невозможно. И это плохо. Потому что у этого проекта никогда не было ответственного. Это первая большая проблема: у нас в Латвии не было одного ответственного за весь проект.

"Здесь мы видим коллективную безответственность, но здесь довольно много людей высокого ранга, в том числе политиков. Хочу отметить: бездеятельность, неучастие тоже влечет ответственность", — сказал он.

На вопрос, идет ли речь чисто о политической ответственности, собеседник "Домской площади" ответил, что парламентская комиссия — не прокуратура. "Но у нас достаточно много доказательств, которые прокуратуре стоит очень серьезно принять во внимание.Мы можем донести до нее свое видение и то, что мы обнаружили. Дальнейшая работа — за прокуратурой. Но я считаю, что материалов достаточно много", — заключил Андрис Кулбергс.

Первоначальная оценка стоимости всей магистрали составляла 3,68 млрд евро, в 2017 году ее пересмотрели, повысив до 5,79 млрд. В середине июня программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 9,6 млрд евро, если реализовывать весь проект целиком, но разбив его на части и построив лишь одну колею, можно уложиться в 6,4 миллиарда. Аудит ранее показал, что дефицит необходимого проекту бюджета в масштабах региона может достигать 10-19 млрд евро и что реализация проекта на годы отстает от графика.

Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что ситуацию с Rail Baltica должна изучить прокуратура — и в частности, оценить добавление к нему больших и дорогих "дополнений" без ведома Сейма.

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