Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают, что на должность научного сотрудника можно будет избрать иностранца, который владеет государственным языком не на уровне, установленным нормативными актами.

Лицо, не владеющее соответствующим латышским язком, может быть избрано на должность научного сотрудника вуза только один раз и на срок, не превышающий шести лет.

Положение не распространяется на преподавателей и ассистентов латвийских вузов.

Поправки инициировал президент Латвии Эдгар Ринкевич "в целях повышения качества высшего образования и науки и повышения конкурентоспособности вузов".

Закон предусматривает, что вуз должен предоставить возможность иностранцу, избранному на должность, изучать госязык. После окончания шестилетнего срока он может быть переизбран на должность в том же или другом вузе только в том случае, если к этому времени получил сертификат о владении латышским языком в объеме, установленном Кабинетом Министров. Кабмин должен будет издать указанные постановления в течение двух месяцев после вступления в силу поправок к закону о высших учебных заведениях.

Поправки должны повысить качество латышского высшего образования и науки, способствовать созданию международно открытой среды в вузах.

Как подчеркивается в аннотации к законопроекту, одним из факторов, влияющих в настоящее время на открытость, являются требования к академическим кадрам, в том числе к знанию госязыка, установленные нормативными актами. Исследования показали, что существующие строгие требования могут создавать препятствия на пути международной конкурентоспособности латвийского высшего образования и науки.

Предполагается, что изменения дадут возможность латвийским вузам привлечь высококвалифицированных специалистов, которые "не только мотивированы на получение опыта за границей, но и хотят работать в долгосрочной перспективе с прозрачным карьерным ростом в академической и исследовательской сферах в Латвии".

Одновременно с поправками также решен вопрос о продлении сроков аккредитации учебных курсов в случаях, когда принято решение о реорганизации государственного университета и обучение переходит в управление другого вуза.

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