В Латвии все чаще появляются сообщения о встрече людей в дикой природе с медведями и волками, а также о причиненных хищниками разрушениях. Насколько серьезна эта проблема в Латвии и следует ли рассчитывать на помощь охотников в ограничении хищников, выясняла газета Latvijas Avīze.

"Настоящее сосуществование человека с хищниками станет только тогда возможно, когда научатся уживаться люди с разными интересами", - считает Янис Озолиньш, исследователь Латвийского государственного института лесоведения "Силава".

На волка в Латвии разрешена охота, и согласно закону об охоте и правилам охоты установлены строгие условия добычи в ограниченном количестве. В среднем за один сезон разрешено отстреливать 300 волков. Сезон охоты на этих хищников начался 15 июля и продлится до достижения установленного Государственной службой леса объема добычи, но не дольше, чем до 31 марта 2025 года.

Несмотря на это, фермеры жалуются, что волки регулярно нападают на домашний скот, нанося животноводам финансовый ущерб. Только в прошлом году Госслужба леса получила информацию о 120 нападениях волков, от которых пострадали 597 домашних животных.

По оценке службы, сейчас в Латвии примерно 1400 волков. Озолиньш отмечает, что, по исследованиям ученых, в Латвии насчитывается 500-800 волков.

В других странах Евросоюза волк еще больше защищен, чем в Латвии. Но и там растет давление на изменение статуса защиты волков в связи с нападениями на сельскохозяйственных животных.

В Латвии сейчас живут около 150 медведей. Их число продолжает беспрепятственно расти, так как, в отличие от волков, охотиться на медведей запрещено. Охотники уверены: изменение статуса для неприкосновенного медведя - политический вопрос, причем на уровне ЕС. Быстрых изменений не предвидится, сообщает Latvijas Avīze.

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