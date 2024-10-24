В середине октября автопарк Рижской муниципальной пополился 22 новыми, трафорированными и полностью оборудованными автомобилями Toyota RAV4, которые были приобретены при поддержке Рижской думы.

Новые оперативные автомобили, как и другие используемые муниципальной полицией транспортные средства, уже патрулируют улицы столицы. Они оборудованы камерами видеонаблюдения, которые позволяют отслеживать и фиксировать происходящее как снаружи автомобиля, так и в отсеке для задержанных лиц.

Все автомобили также оснащены системой GPS, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение транспортного средства, актуальный маршрут в городе и скорость движения.

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