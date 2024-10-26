В работе по мониторингу знаний о здоровье ученики 10-го класса и учащиеся 1-го курса учреждений профессионального образования показали более качественные знания по вопросам психического здоровья и менее качественные - по действиям в экстремальных ситуациях, травматизму и оказанию первой помощи, свидетельствует информация Государственного центра содержания образования (ГЦСО), сообщает агенство LETA.

В контент-блоке "Психическое здоровье" молодые люди набрали в среднем 83,4%, тогда как в блоке "Выживание в экстремальных ситуациях, травматизм, безопасность и первая помощь" - 66,6%.

В блоке "Вызывающие зависимость вещества и процессы" знания молодежи оценены в среднем на 77,4%, "Сексуальное и репродуктивное здоровье" - на 76,7%, "Питание и физическая активность" - на 74,7%, а "Инфекции, вакцинация и гигиена" - на 73,9%.

Результаты работ по мониторингу знаний о здоровье преимущественно отражают знания учащихся, получивших основное образование, в шести блоках медицинского образования в соответствии со стандартом общего основного образования, пояснили в ГЦСО.

Результаты работ планируется использовать при формировании и внедрении политики содействия здоровью и повышения уровня грамотности о здоровье, а также при принятии решений о совершенствованиях в содержании образования, учебно-методических пособиях, совершенствовании профессиональной компетенции педагогов.

Работу по мониторингу выполнили 17 588 учащихся 10-го класса общеобразовательных учреждений и учащихся 1-го курса образовательных учреждений профессионального образования. Школьники должны были ответить на 50 тестовых вопросов, выбрав один из вариантов ответов.

Результаты мониторинговых работ не влияют на общую оценку достижений учащихся и не выражаются по десятибалльной шкале.

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