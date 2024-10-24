Министерство иностранных дел (МИД) Латвии предупреждает, что действует оранжевое предупреждение в связи с тем, что 23 октября в Турции произошло нападение на штаб-квартиру Turkish Aerospace Industries Inc. под Анкарой, в результате чего были убиты пять человек.

Оранжевое предупреждение действует во всех аэропортах Турции, особенно в аэропортах Стамбула и Сабиха Гекчен, в связи вероятными последующими терктами. Пассажирам следует ожидать усиленных проверок безопасности во время пересадок и по прибытии в аэропорт, а также рекомендуетс прибывать в терминалы вылета по крайней мере за три часа до запланированного рейса.

Страна по-прежнему подвержена риску нападений со стороны террористических групп. МИД призывает латвийцев избегать мест массового скопления людей, в том числе религиозных зданий, не участвовать в акциях протеста и демонстрациях, а также с осторожностью посещать туристические объекты, где собирается большое количество людей.

МИД призывает латвийцев следовать указаниям местных органов безопасности и правоохранительных учреждений. В то же время путешественникам рекомендуется всегда иметь при себе документы удостоверения личности, поскольку турецкие правоохранительные органы имеют право проверять личность любого человека и налагать штрафы на тех, кто не предъявляет документы.

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