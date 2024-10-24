В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) с начала этого года были госпитализированы 366 раненых военнослужащий из Украины, сообщает агентство LETA со ссылкой на больницу.

Автобус помощи, организованный благотворительным проектом "M-Help.com", 24 октября доставил в Латвию украинских солдат, которые получили серьезные ранения во время боевых действий. В Восточную больницу поступили 25 жертв войны, в том числе один 13-летний ребенок, который продолжит лечение в Детской клинической университетской больнице .

Пациентов в Восточную больницу приняли врачи различных специальностей и средний медицинский персонал Клиники неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Все пациенты, прибывшие из Украины, прошли в больнице комплексное обследование здоровья, включая различные лабораторные исследования.

У каждого пациента из Украины было взято не менее десяти различных образцов анализов. Нескольким пострадавшим специалисты отделения неотложной радиологии провели дополнительные рентгенологические исследования для уточнения состояния травм.

Один военнослужащий с очень тяжелыми и сложными военными ранениями будет лечиться в отделении кисти и пластической хирургии RAKUS. Ему предстоит несколько сложных и последовательных хирургических операций, после чего с ним будут работать физиотерапевты, эрготерапевты, реабилитологи и функциональные специалисты.

Остальные пострадавшие после обследования отправятся в другие латвийские медицинские учреждения в зависимости от специфики последствий полученных травм.

Восемь пациентов из Украины будут переведены в Национальный реабилитационный центр "Вайвари", а еще 15 пациентов - в реабилитационный центр "Яункемери" для дальнейшей долгосрочной реабилитации.

Пациентов из Украины доставляют в RAKUS благодаря частной инициативе основателей благотворительного проекта "M-Help.com" Арвbcf Рекетсf и Мартиньша Мединиекса. A благотворительный фонд Георгия Логвинского, который работает в Украине, оборудовал и отремонтировал автобус, на котором перевозят пострадвших от войны.

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