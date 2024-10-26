Административный районный суд вопреки решению Управленияя по делам гражданства и миграции (УДГМ) постановил предоставить статус беженца в Латвии белорусской оппозиционерке, сообщает агентство LETA со ссылкой на общедоступный приговор суда.

В прошлом году гражданка Беларуси обратилась в Госпогранслужбу Латвии за получением статуса беженца или альтернативного статуса. В заявлении, анкете и собеседовании заявительница указала, что просит в Латвии убежища, поскольку опасается возвращается в Беларусь в связи с преследованием ее и ее мужа из-за их политических взглядов.

Заявительница и ее муж участвовали в митингах и протестах против властей Беларуси. Муж оппозиционерки был задержан, но ему удалось покинуть Беларусь. В доме оппозиционеров был произведен обыск, а заявительца была допрошена. Позже женщина с помощью своего супруга сумела выехать из Беларуси.

УДГМ отказалась предоставить женщине статус беженца и альтернативный статус. В качестве одного из аргументов был приведен тот факт, что действия белорусских властей в отношении женщины не достигли такого уровня жестокости, чтобы это было бы признано преследованием в контексте Закона об убежище в Латвии.

Не согласившись с решением УДГМ, белорусская оппозиционерка обратилась в латвийский суд.

Оценив информацию, предоставленную заявительницей, суд установил, что женщина, находясь еще в Беларуси, дважды подверглась обыску по месту жительства, несколько раз была допрошена в рамках уголовного дела, возбужденного против ее мужа.

Административный районный суд признал, что "есть основания полагать, что белорусские власти могли считать заявительницу членом политической оппозиционной организации, действующей за рубежом, и поэтому использовать против нее несоразмерные средства".

Таким образом, суд признл, что в конкретном случае заявительница после возвращения в Беларусь с высокой степенью вероятности может быть подвергнута действиям, сходным с преследованием, в связи с приписываемыми ей политическими взглядами, и опасения женщины можно считать оправданным.

Суд поручил УДГМ принять решение о предоставлении женщине статуса беженца в Латвии в течение одного месяца со дня вступления решения суда в силу.

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