В течение двух лет около 1500 человек обратились в полицию с заявлениями о дискриминации или нетерпимости, сообщили в Госполиции. При этом, согласно проведенному Министерством благосостояния опросу, 40% жителей сталкивались с такими формами дискриминации, как возрастная, гендерная, этническая или дискриминация по сексуальной ориентации.

С 2022 года в Государственную полицию (ГП) с заявлениями о возможной дискриминации и других формах нетерпимости обратились около 1500 человек, сообщил представитель Государственной полиции Андис Ринкевич на мероприятии, организованном Фондом интеграции общества (SIF), посвящённом информационной кампании по распознаванию дискриминации.

Хотя дискриминация и язык вражды существовали всегда, в настоящее время значительно увеличились возможности для их уменьшения, обсуждали участники мероприятия. Опыт зарубежных стран показывает, что часто дискриминацию не удается остановить, даже если пострадавший обратился за помощью в полицию, поэтому важно подчеркнуть разрушительное воздействие дискриминации и нетерпимости, отметил представитель полиции.

Ринкевич обратил внимание на то, что общество часто недооценивает утверждение, что "слова могут убивать". "К сожалению, распространению насилия способствует то, что человек, против которого оно изначально направлено, не выдержав давления, часто сам начинает совершать акты насилия, а в других случаях жертвы совершают самоубийства", — отметил Ринкевич.

Цель акции — в течение года обучить молодежь и представителей других возрастных групп распознаванию дискриминации, предотвращению ее и получению помощи, сообщили организаторы мероприятия агентству LETA.

Государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс сообщил, что в проведённом министерством опросе о дискриминации выяснилось, что 40% жителей сталкивались с такими формами дискриминации, как возрастная, гендерная, этническая или дискриминация по сексуальной ориентации. Согласно данным исследования, самой распространенной формой дискриминации является возрастная. Она затрагивает не только пожилых людей — дискриминации подвергаются и молодые люди. По словам Алликса, особенно возрастная дискриминация угрожает возможностям на рынке труда, часто мешая получить желаемую должность или повышение.

Также распространена гендерная дискриминация, которая в значительной степени формируется стереотипами общества о том, что подходит мужчинам и женщинам, не принимая во внимание их поведение, отношение и способности, отметил Алликс.

Алликс подчеркнул, что министерство, сотрудничая с другими ведомствами, работает над тем, чтобы с финансированием из Европейского социального фонда способствовать информированию общества и тому, чтобы "никто в обществе не чувствовал себя дискриминированным".

Директор департамента социальной сплочённости SIF Алда Себре отметила, что Латвии по сравнению с другими странами ЕС "еще многое предстоит сделать для устранения дискриминации". Себре указала, что часто отдельные, незначительные акты дискриминации начинаются незаметно и перерастают в более серьёзные формы насилия по отношению к более широким группам общества.

Как отметил руководитель общества Apeirons Иварс Балодис, несмотря на то что общество, казалось бы, развивается, обсуждение вопросов инклюзивного общества всё еще вызывает замешательство, даже по простым вопросам. Это подтверждает, что продвижение инклюзивного общества — "сложная сфера".

Например, многие не знают, как корректно обозначить ту или иную социальную группу, или не могут оценить, доступна ли и удобна ли инфраструктура для людей с инвалидностью в Латвии. Говоря о людях с инвалидностью, многие до сих пор сомневаются, как их называть. Балодис подчеркнул, что некорректно использовать термины "люди с особыми потребностями" и "инвалиды".

Министр культуры Агнесе Лаце подчеркнула, что общество становится всё более разнообразным, поэтому особенно важно поддерживать интеграцию каждого нового приезжего в латвийский социум.

Послами акции выступили паралимпийский чемпион Рихардс Сникус, создатель социального эксперимента "Жизнь пенсионера" на платформе TikTok Марита Акменькалне, а также блогер "Гокул", который переехал в Латвию из Индии.

Согласно опросу исследовательского центра SKDS и SIF, за последние пять лет латвийское общество стало больше уважать принципы равенства и стало более инклюзивным. Каждый третий молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет утверждает, что может сделать многое для уменьшения дискриминации и нетерпимости в повседневной жизни.

Тем не менее исследование показало, что молодежь и представители других возрастных групп выступают против определенных групп общества в своих трудовых коллективах, например, против людей с психическими расстройствами, ромов, мусульман, беженцев или лиц, ищущих убежище, людей с функциональными нарушениями, а также представителей этнических меньшинств.

В целом уровень толерантности к социально уязвимым и подверженным дискриминации группам в Латвии по-прежнему остаётся одним из самых низких в Европейском Союзе, отмечает SIF. Кроме того, в индексе социального прогресса, который рассматривает 60 индикаторов, Латвия занимает 32-е место среди стран мира. Самые низкие показатели Латвии именно в области толерантности и инклюзии, где страна находится на 56-м месте, информирует фонд.

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