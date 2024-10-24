"Россия пытается уничтожить наш образ жизни. Россия атакует всё, за что мы выступаем. Это самая большая угроза не только для Украины, но и для нашей безопасности, поэтому Россию необходимо остановить", — заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в четверг, выступая на третьем парламентском саммите Международной Крымской платформы в Риге.

Чтобы привлечь Россию к ответственности, необходимо создать специальный трибунал с межрегиональной поддержкой, подчеркнула в своём выступлении Байба Браже.

По её словам, Латвия понимает, насколько важно никогда не признавать оккупацию агрессивным государством, жестокую колониальную власть, несмотря на то, насколько мрачными могут казаться усилия по освобождению. Браже акцентировала, что Латвия никогда не признает оккупацию Крыма, Севастополя или других регионов Украины.

"Крым — это символ российской агрессии. Война началась не в 2022 году, а в 2014 году, когда Россия грубо нарушила международное право, атаковав территориальную целостность и независимость Украины", — заявила министр.

Она отметила, что до сих пор страдания, вызванные агрессией России, продолжают расти — в войне погибли тысячи украинцев, продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Браже указала, что Россия пытается заставить Украину сдаться, продолжаются депортации, в том числе депортации крымских татар, украинские дети похищаются с оккупированных территорий и перевозятся в Россию.

"Россия пытается уничтожить наш образ жизни, основные свободы, принципы, закреплённые в Уставе ООН, права человека. Россия атакует всё, за что мы выступаем. Это самая большая угроза не только для Украины, но и для нашей безопасности, поэтому Россию необходимо остановить", — сказала Браже.

Она подчеркнула, что дух украинцев не будет сломлен, и поэтому страны имеют моральный долг продемонстрировать политическое лидерство, доказав важность принципов, за которые они борются. Министр иностранных дел объяснила, что цель Международной Крымской платформы — положить конец оккупации Крыма.

"Я хочу сосредоточиться на вопросе ответственности и преступлениях, совершённых Россией. Ясно, какие это преступления и кто их совершил — убийцы, насильники, организаторы и исполнители агрессии. Нам нужно проявить лидерство, чтобы привлечь их к ответственности. (...) Если мы не сможем действовать, справедливый и долгосрочный мир в Украине будет невозможен", — заключила Браже.

По её мнению, поддержка победы Украины — это также поддержка глобальных усилий. Министр иностранных дел подчеркнула, что Латвия продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку. Браже выразила надежду, что весь мир будет участвовать в этом аналогичным образом, учитывая возможности каждой страны.

"Мы верим в такой мир, где Украина победила, где все оккупационные силы изгнаны из Украины, и где Украина полностью освобождена, а также стала членом Европейского Союза и НАТО, если сама того захочет", — заявила министр иностранных дел.

Напомним, с целью усиления международного понимания и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах в Риге прошёл третий парламентский саммит Международной Крымской платформы. Задачей мероприятия было подчеркнуть глобальное воздействие российской агрессии и продолжить международное освещение преступлений, совершённых российской властью.

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