Сегодня примерно 30% инфицированных ВИЧ пациентов не знают о своем заболевании, и только половина из них участвует в лечении, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В четверг представители Минздрава встретилось с неправительственными организациями AGIHAS — ассоциацией поддержки людей, живущих с ВИЧ, и Dia+Logs. Минздрав и неправительственные организации обсудили стратегии по снижению распространения ВИЧ, заболеваний, передающихся половым путём, гепатитов B и C, а также улучшению тестирования и доступности медицинской помощи.

Представители неправительственных организаций выразили готовность активнее участвовать в этих мероприятиях, одновременно акцентировав внимание на необходимости ресурсов и поддержки для их работы, таких как доступ к помещениям или приобретение нового автобуса, так как организация Dia+Logs предоставляет услуги мобильных пунктов в Риге и окрестностях. В этих пунктах проводятся консультации, экспресс-тесты, обмен шприцев и раздача презервативов, что является важной частью мероприятий по сдерживанию распространения инфекций в обществе.

Министерство здравоохранения продолжит оценивать возможности расширения объёма тестирования. Планируется поощрять участие семейных врачей и медсестёр в уходе за хроническими пациентами и уточнять условия выписки рецептов, отметил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Также важную роль в лечении ВИЧ-инфекции играет участие пациентов, их сотрудничество с врачами. В Латвийском центре инфектологии работает кабинет поддержки пациентов, где инфицированные ВИЧ и их близкие могут получить консультации и поддержку перед началом лечения, если необходимо повысить их приверженность терапии.

Центр профилактики и контроля заболеваний также предоставляет услугу поддержки, которая помогает пациентам с ВИЧ получить необходимое лечение. Эти услуги следует расширить, а также усилить доступность информации о паллиативной помощи, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, Минздрав планирует проводить информационные мероприятия ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, Европейской неделе тестирования на ВИЧ и Всемирному дню борьбы с гепатитом для различных целевых групп, чтобы уменьшить стигму, связанную с инфекцией, и информировать о её профилактике.

В рамках государственной программы исследований будет проведено исследование для более точного понимания распространённости ВИЧ в Латвии и выявления препятствий, мешающих людям начать лечение. В министерстве надеются, что это поможет лучше понять основные проблемы в борьбе с инфекцией.

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