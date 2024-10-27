С 4 ноября до весны следующего года разрешенная скорость движения на эстакадах Южного моста в Риге будет снижена с 70 до 50 километров в час, сообщили в Рижском самоуправлении.

Скорость движения будет снижена на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста - от улицы Лубанас до съезда со стороны улицы Пиедруяс.

Ограничение скорости на Южном мосту будет сохраняться до следующей весны.

Снижение разрешенной скорости движения по Южному мосту – ежегодное мероприятие, целью которого является повышение безопасности движения на эстакадах моста в зимний период.

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