В конкурсе "Самый чистый двор многоквартирного дома в Латвии 2024" победителем стал двор в Скрунде на улице Спорта, 2а, сообщили представители Латвийской ассоциации квартирных собственников Mājoklis.

Этот двор в Скрунде также стал победителем в номинации "Самый аккуратный двор многоквартирного дома региона" (фото и видео лучшего двора Латвии-2024 - ниже).

А двор по адресу Ганибу дамбис, 9 был признан самым аккуратным двором многоквартирного дома в Риге. Этот двор на Ганибу дамбис также получил приз симпатий в общественном голосовании - за него проголосовали 17 918 человек из 69 030.

В номинации "Самое эффективное дворовое решение" победил двор в Сигулде на улице Кр.Барона 14, в номинации "Через сорняки к розам" — двор в Риге на улице Калнциема 17а, а в номинации "Самый аккуратный двор многоквартирного дома в крупном городе" - двор в Юрмале на улице Турайдас 17.

В финал конкурса "Самый чистый двор многоквартирного дома в Латвии 2024" было номинировано 12 дворов.

Всего на конкурс было подано 39 заявок, жюри пришло к выводу, что 30 заявок соответствуют требованиям регламента.

В конкурсе среди дворов жюри оценивало: устойчивость (безопасность, комфорт), эстетику (гармоничная и красивая среда), новизну (адаптация к изменениям), эффективность, оригинальность, влияние на городскую среду, уникальность, вклад в охрану окружающей среды, биологическое разнообразие, качество ландшафта, вовлечение общества и волонтеров, пропорциональность финансовых вложений и результата и т.д..

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