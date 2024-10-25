25 октября в Рижский порт прибывают корабли 1-й постоянной морской противоминной группы НАТО, которая обеспечивает морскую безопасность и коллективную оборону в регионе Балтийского моря, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах Латвии.

Командование группой поручено Германии, ее командиром является капитан команды Беата Крол. В группу входят корабли из Бельгии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Германии.

С начала 2024 года группа патрулирует Северное, Балтийское и Норвежское моря, уделяя особое внимание поиску и обезвреживанию морских мин и боеприпасов.

Группа входит в состав морского компонента Сил реагирования НАТО, ее основная задача — быть готовыми к проведению противоминных мероприятий на море в определенное время.

Ежедневно корабли группы принимают участие в учениях, проводят упражнения по маневрированию, плаванию, участвуют в учениях по уничтожению мин. Одной из второстепенных задач является патрулирование, в ходе которого демонстрируется присутствие НАТО как на море, так и на берегу во время заходов в порты.

Данная группа является одной из четырех постоянных военно-морских групп НАТО. Постоянные военно-морские силы альянса включают морские компоненты Сил реагирования НАТО, которые действуют как силы немедленного реагирования.

Первая постоянная морская противоминная группа НАТО — одно из двух многонациональных подразделений морского компонента альянса, которое специально создано для проведения операций по разминированию и способно немедленно проводить операции в любом месте в составе Сил реагирования НАТО.

Вооруженные силы Латвии участвуют в этой группировке с 2007 года. В июле 2017 года Латвии впервые доверили принять на себя командование.

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