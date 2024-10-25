В следующем году повышение зарплаты депутатов Сейма, а также в государственном управлении, будет ограничено до 2,6%, подтвердили агентству LETA в офисе спикера парламента Дайги Миерини (СЗК).

Решение не замораживать зарплаты депутатов было продумано и принято совместно президиумом Сейма. Миериня подчеркнула, что это решение было принято в знак солидарности с государственным управлением.

"Полное замораживание месячных зарплат, не увеличив их ни на один процентный пункт в напряженной ситуации с бюджетом, в ближайшие годы может возникнуть ситуация, когда месячные зарплаты депутатов могут очень резко вырасти, что потребует непропорционально большого увеличения бюджета", - пояснила спикер Сейма.

Правительство поддержало ограничение роста компенсационного фонда на 2025 год в размере, не превышающем 2,6% по сравнению с актуализированным 31 июля текущего года планом на 2024 год.

Между тем, предложение президента Латвии предусматривает, что планируется заморозить зарплаты руководства компаний с государственным капиталом. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Сеймом.

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