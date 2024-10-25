В субботу, 26 октября, с 9.00 до 14.00 в Риге пройдет акция "Электросуббота", организованная Zaļā josta, BAO и Lidl, во время которой рижане смогут бесплатно сдать старое электрооборудование, оставив его в магазинах Lidl, сообщает специалист по экологическому просвещению Zaļa josta Элина Спруде-Несенберга.

Во время "Электросубботы" рижане смогут сдать на утилизацию электрооборудование всех типов и размеров. Оно должно быть в неразобранном виде и свободным от примесей других отходов (например, холодильник необходимо освободить).

В рамках этой акции не принимаются картриджи и люминесцентные лампы, но будет доступна помощь для разгрузки более крупного электрооборудования.

Магазины Lidl в Риге, где 26 октября пройдет "Электросуббота":

· Бульвар Анниньмуйжас, 77

· улица Дзелзавас, 75б

· улица Анниньмуйжас, 8а

· улица Сергея Эйзенштейна, 81

· улица Лубанас, 113а

· улица Аугуста Деглава, 160

· Бривибас гатве 254

· улица Стирну, 31

· улица Валдеку, 39а

· улица Прушу, 1

· улица Териню, 62

· улица Калнциема, 38

· улица Спорта, 10

· улица Дунтес, 25

· улица Латгалес, 414

· улица Краста, 40

Все электрооборудование, собранное во время "Электросубботы", будет доставлено в центр переработки экологически вредных товаров ВАО, что обеспечит его эффективную и экологически безопасную переработку во вторичное сырье.

Как определить, что такое опасные отходы?

Если предмет изготовлен из опасных химикатов или жидкостей, из батареек, электроники, соответственно, может быть подключен к электричеству или содержит микросхему или микрочип – его нельзя выбрасывать в контейнер с бытовыми отходами, его необходимо отнести на утилизацию в специальные пункты или сдать во время акций, подобных "Электросубботе".

Неправильная утилизация использованного электрооборудования не только загрязняет природу, но и ставит под угрозу здоровье населения. Например, одна пальчиковая батарейка, упавшая на землю, может отравить квадратный метр почвы и вместе с дождевой водой загрязнить близлежащую питьевую воду тяжелыми металлами, вызывая тяжелые отравления и хронические заболевания.

Куда сдавать опасные отходы?

Отработанное электрооборудование считается экологически вредными отходами, которые необходимо сдавать в специальные пункты сбора для безопасной утилизации. Ближайший пункт приема экологически вредных товаров можно найти на портале skiroviegli.lv. В случае большего количества использованного электрооборудования можно заказать его бесплатный вывоз, обратившись в компанию по переработке опасных отходов BAO.

Почему электрооборудование следует сортировать отдельно?

Каждая более мелкая единица электротехники скрывает массу ценного сырья – золота, серебра, меди, палладия и других. Перерабатывая оборудование, мы можем восстановить его и использовать снова. Таким образом мы уменьшаем потребность в новом сырье.

Вот несколько примеров. Из миллиона переработанных мобильных телефонов можно извлечь около 16 000 кг меди, 350 килограммов серебра, 34 кг золота и 15 кг палладия. Между тем, с миллиона компьютеров можно восстановить около 200 034 кг меди, 1 996 килограммов серебра, 200 кг золота и 50 кг палладия.

Для сравнения, на производство одного мобильного телефона требуется примерно 16 граммов меди, 0,35 грамма серебра, 0,034 грамма золота и 0,015 грамма палладия, а на производство одного ноутбука требуется 200 граммов меди, два грамма серебра, 0,2 грамма. золота и 0,05 грамма палладия.

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