На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет скрытой рекламы азартных игр.

В качестве автора инициативы указан Карлис Белевичс ("Латвия на первом месте"). Он пояснил, что реклама часто скрывается за невинными темами, такими как кофе, спорт или еда. Скрытую рекламу жители могут увидеть на улицах, мероприятиях и особенно в социальных сетях, где инфлюенсеры рекламируют ссылки на сайты азартных игр.

В инициативе подчеркивается, что с момента принятия запрета на рекламу азартных игр в 2006 году в Латвии не было осуществлено достаточно эффекивных мер по контролю за скрытой рекламой.

Автор инициативы задается вопросом, почему ответственные учреждения не контролируют эту отрасль, "и не лобби ли это или другие приоритеты, которые мешают запретить эту заразу".

Белевичс считает, что более строгие запреты и контроль рекламы защитили бы общество от зависимости и положительно повлияли бы на экономику страны. По его мнению, только при максимальных ограничениях и активном контроле можно эффективно снизить негативное влияние азартных игр в Латвии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !