В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Рижское самоуправление.

В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в пяти микрорайонах Риги – Авоту, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе.

В этом году были построены переходы:

1. на улице Кристапа возле улицы Алисес, 2. на улице Озолциема возле остановки "Улица Озолциема", 3. на улице Мурьяню возле улицы Велдрес, 4. на улице Валмиерас возле улицы Лиенес, 5. на улице Маленас возле улицы Целму.

Кроме того, сделано дополнительное освещение пешеходного перехода на улице Грауду рядом с улицей Кекавас.

В целом строительные работы пяти новых пешеходных переходов обошлись в 249 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Над переходами было установлено освещение, установленые новые знаки дорожного движения и обновлен асфальт.

В планах Рижского самоуправления на следующий год – строительство около 20 новых пешеходных переходов, либо благоустройство или реконструкция действующих .

Планируется, что в 2025-м новые переходы будут построены:

на улице Дунтес 8

на пересечении улиц Экспорта, Муйтас и 11 Ноября

на пересечении улиц Гимнастикас, Вайнодес и Тадайкю

на улице Мелнсила 21

на пересечении улиц Пернавас и улицы Варну

на пересечении улиц Дзелзавас и Кайвас

на пересечении улиц Бикерниеку и Буртниеку

на улице Лачплеша возле улицы Русиня

на улице Лачплеша возле улицы Абренес

на улице Густава Земгала возле улицы Вайрога

на улице Юглас между улицами Уделю и Бикерниеку и другие места.

Уже начаты проектные работы по 16 новым светофорным объектам и по благоустройству 11 существующих пешеходных переходов с обеспечением достаточного освещения.

Приоритетность строительства новых пешеходных переходов определяется с учетом интенсивности дорожного движени, движения пешеходов, наличия освещения, количества полос перехода, близости образовательных учреждений, остановок общественного транспорта, больниц, рекомендаций жителей, планов городского развития и других факторов.

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